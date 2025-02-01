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Фенербахче - Ризеспор 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
02 Февраля 2025 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 22-й тур
Фенербахче
Ризеспор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Ризеспор, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Ризеспор
Ризе
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
25.08.2024 Турция — Суперлига 3-й тур Ризеспор0 : 5Фенербахче
17.02.2024 Турция - Суперлига 26-й тур Ризеспор1 : 3Фенербахче
01.10.2023 Турция - Суперлига 7-й тур Фенербахче5 : 0Ризеспор
22.04.2022 Турция - Суперлига 34-й тур Ризеспор0 : 6Фенербахче
05.12.2021 Турция - Суперлига 15-й тур Фенербахче4 : 0Ризеспор
30.01.2021 Турция - Суперлига 22-й тур Фенербахче1 : 0Ризеспор
11.09.2020 Турция - Суперлига 1-й тур Ризеспор1 : 2Фенербахче
25.07.2020 Турция - Суперлига 34-й тур Фенербахче3 : 1Ризеспор
29.12.2019 Турция - Суперлига 17-й тур Ризеспор1 : 2Фенербахче
02.03.2019 Турция - Суперлига 24-й тур Фенербахче3 : 2Ризеспор
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 2 : 2Фенербахче
26.01.2025 Турция — Суперлига 21-й тур Фенербахче3 : 2
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Фенербахче0 : 0
19.01.2025 Турция — Суперлига 20-й тур 0 : 4Фенербахче
13.01.2025 Турция — Суперлига 19-й тур 2 : 3Фенербахче
26.01.2025 Турция — Суперлига 21-й тур Ризеспор3 : 2
18.01.2025 Турция — Суперлига 20-й тур 2 : 0Ризеспор
11.01.2025 Турция — Суперлига 19-й тур 1 : 2Ризеспор
03.01.2025 Турция — Суперлига 18-й тур Ризеспор1 : 1
22.12.2024 Турция — Суперлига 17-й тур 3 : 0Ризеспор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2054
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче2048
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор2140
4
Квалификация Лиги конференций
Эюпспор2139
5 Гёзтепе2034
6 Истанбул Башакшехир2132
7 Бешикташ2032
8 Ризеспор2027
9 Трабзонспор2026
10 Газиантеп2026
11 Аланьяспор2025
12 Касымпаша2025
13 Антальяспор2125
14 Коньяспор2124
15 Сивасспор2123
16
Зона вылета
Кайсериспор2017
17
Зона вылета
Бодрум2116
18
Зона вылета
Хатайспор2110
19
Зона вылета
Адана Демирспор205

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