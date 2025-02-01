Фенербахче - Ризеспор 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
02 Февраля 2025 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 22-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Ризеспор, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Ризеспор
Ризе
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|25.08.2024
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|0 : 5
|17.02.2024
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|1 : 3
|01.10.2023
|Турция - Суперлига
|7-й тур
|5 : 0
|22.04.2022
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|0 : 6
|05.12.2021
|Турция - Суперлига
|15-й тур
|4 : 0
|30.01.2021
|Турция - Суперлига
|22-й тур
|1 : 0
|11.09.2020
|Турция - Суперлига
|1-й тур
|1 : 2
|25.07.2020
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|3 : 1
|29.12.2019
|Турция - Суперлига
|17-й тур
|1 : 2
|02.03.2019
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|3 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 2
|26.01.2025
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|3 : 2
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 0
|19.01.2025
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|0 : 4
|13.01.2025
|Турция — Суперлига
|19-й тур
|2 : 3
|26.01.2025
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|3 : 2
|18.01.2025
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|2 : 0
|11.01.2025
|Турция — Суперлига
|19-й тур
|1 : 2
|03.01.2025
|Турция — Суперлига
|18-й тур
|1 : 1
|22.12.2024
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|20
|54
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|20
|48
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|21
|40
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Эюпспор
|21
|39
|5
|Гёзтепе
|20
|34
|6
|Истанбул Башакшехир
|21
|32
|7
|Бешикташ
|20
|32
|8
|Ризеспор
|20
|27
|9
|Трабзонспор
|20
|26
|10
|Газиантеп
|20
|26
|11
|Аланьяспор
|20
|25
|12
|Касымпаша
|20
|25
|13
|Антальяспор
|21
|25
|14
|Коньяспор
|21
|24
|15
|Сивасспор
|21
|23
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|20
|17
| 17
Зона вылета
|Бодрум
|21
|16
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|21
|10
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|20
|5