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Падерборн 07 - Гройтер Фюрт 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
02 Февраля 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 20-й тур
Падерборн 07
Гройтер Фюрт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Гройтер Фюрт, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Гройтер Фюрт
Фюрт
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
24.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Гройтер Фюрт1 : 1Падерборн 07
21.01.2024 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Падерборн 070 : 1Гройтер Фюрт
30.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Гройтер Фюрт5 : 0Падерборн 07
02.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Падерборн 073 : 2Гройтер Фюрт
18.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Гройтер Фюрт2 : 1Падерборн 07
16.05.2021 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Падерборн 072 : 4Гройтер Фюрт
15.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Гройтер Фюрт1 : 1Падерборн 07
02.02.2019 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Падерборн 076 : 0Гройтер Фюрт
25.08.2018 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Гройтер Фюрт2 : 2Падерборн 07
05.03.2016 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Падерборн 071 : 1Гройтер Фюрт
26.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 0 : 1Падерборн 07
19.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Падерборн 071 : 2
21.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Падерборн 071 : 2
14.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 1 : 1Падерборн 07
06.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Падерборн 072 : 4
24.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Гройтер Фюрт2 : 4
18.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур 2 : 1Гройтер Фюрт
21.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур 5 : 0Гройтер Фюрт
15.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур Гройтер Фюрт1 : 0
07.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Гройтер Фюрт2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кёльн2037
2
Повышение
Гамбург1934
3
Плей-офф за повышение
Фортуна2033
4 Магдебург1932
5 Кайзерслаутерн1932
6 Ганновер-961931
7 Падерборн 071931
8 Карлсруэ2030
9 Эльверсберг2029
10 Нюрнберг2028
11 Дармштадт 982025
12 Герта2025
13 Шальке-041924
14 Пройссен Мюнстер1920
15 Гройтер Фюрт1920
16
Стыковая зона
Ульм 18462017
17
Зона вылета
Айнтрахт Б2015
18
Зона вылета
Ян2014

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