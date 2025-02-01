Гамбург - Ганновер-96 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
02 Февраля 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 20-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Ганновер-96, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гамбург
Гамбург
Ганновер-96
Ганновер
История личных встреч
|23.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 0
|09.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|3 : 4
|26.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 1
|08.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|6 : 1
|30.09.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 2
|07.05.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 1
|05.12.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 0
|04.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|3 : 3
|05.12.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|0 : 1
|15.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 3
|18.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|1 : 0
|21.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|5 : 0
|14.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 2
|26.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|17.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|0 : 1
|22.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|0 : 0
|15.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 0
|07.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Кёльн
|20
|37
| 2
Повышение
|Гамбург
|19
|34
| 3
Плей-офф за повышение
|Фортуна
|20
|33
|4
|Магдебург
|19
|32
|5
|Кайзерслаутерн
|19
|32
|6
|Ганновер-96
|19
|31
|7
|Падерборн 07
|19
|31
|8
|Карлсруэ
|20
|30
|9
|Эльверсберг
|20
|29
|10
|Нюрнберг
|20
|28
|11
|Дармштадт 98
|20
|25
|12
|Герта
|20
|25
|13
|Шальке-04
|19
|24
|14
|Пройссен Мюнстер
|19
|20
|15
|Гройтер Фюрт
|19
|20
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|20
|17
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|20
|15
| 18
Зона вылета
|Ян
|20
|14