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Гамбург - Ганновер-96 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
02 Февраля 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 20-й тур
Гамбург
Ганновер-96

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Ганновер-96, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Ганновер-96
Ганновер
История личных встреч
23.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Ганновер-961 : 0Гамбург
09.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Гамбург3 : 4Ганновер-96
26.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Ганновер-960 : 1Гамбург
08.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Гамбург6 : 1Ганновер-96
30.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Ганновер-961 : 2Гамбург
07.05.2022 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Гамбург2 : 1Ганновер-96
05.12.2021 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Ганновер-961 : 0Гамбург
04.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Ганновер-963 : 3Гамбург
05.12.2020 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Гамбург0 : 1Ганновер-96
15.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Ганновер-961 : 1Гамбург
25.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 2 : 3Гамбург
18.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Гамбург1 : 0
21.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Гамбург5 : 0
14.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 1 : 1Гамбург
08.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Гамбург2 : 2
26.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Ганновер-962 : 2
17.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур 0 : 1Ганновер-96
22.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Ганновер-960 : 0
15.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 1 : 0Ганновер-96
07.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Ганновер-963 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кёльн2037
2
Повышение
Гамбург1934
3
Плей-офф за повышение
Фортуна2033
4 Магдебург1932
5 Кайзерслаутерн1932
6 Ганновер-961931
7 Падерборн 071931
8 Карлсруэ2030
9 Эльверсберг2029
10 Нюрнберг2028
11 Дармштадт 982025
12 Герта2025
13 Шальке-041924
14 Пройссен Мюнстер1920
15 Гройтер Фюрт1920
16
Стыковая зона
Ульм 18462017
17
Зона вылета
Айнтрахт Б2015
18
Зона вылета
Ян2014

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