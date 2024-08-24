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Кайзерслаутерн - Пройссен Мюнстер 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия), вместимость: 49327
02 Февраля 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 20-й тур
Кайзерслаутерн
Пройссен Мюнстер

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Пройссен Мюнстер, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Главные тренеры
Германия Саша Хильдман
История личных встреч
24.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Пройссен Мюнстер0 : 1Кайзерслаутерн
24.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 2 : 4Кайзерслаутерн
18.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Кайзерслаутерн2 : 1
22.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Кайзерслаутерн0 : 1
14.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 5 : 1Кайзерслаутерн
07.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Кайзерслаутерн3 : 1
26.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 2 : 2Пройссен Мюнстер
18.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Пройссен Мюнстер2 : 1
21.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Пройссен Мюнстер0 : 0
13.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 1 : 2Пройссен Мюнстер
07.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Пройссен Мюнстер1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кёльн2037
2
Повышение
Гамбург1934
3
Плей-офф за повышение
Фортуна2033
4 Магдебург1932
5 Кайзерслаутерн1932
6 Ганновер-961931
7 Падерборн 071931
8 Карлсруэ2030
9 Эльверсберг2029
10 Нюрнберг2028
11 Дармштадт 982025
12 Герта2025
13 Шальке-041924
14 Пройссен Мюнстер1920
15 Гройтер Фюрт1920
16
Стыковая зона
Ульм 18462017
17
Зона вылета
Айнтрахт Б2015
18
Зона вылета
Ян2014

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