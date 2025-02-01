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Гурник З - Пуща 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша), вместимость: 31871
02 Февраля 2025 года в 14:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 19-й тур
Гурник З
Пуща

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гурник З - Пуща, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 19-й тур, оно проводится на стадионе: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гурник З
Забже
Пуща
Неполомице
История личных встреч
26.07.2024 Польша — Экстракласса 2-й тур Пуща2 : 2Гурник З
17.05.2024 Польша - Экстракласса 33-й тур Гурник З1 : 1Пуща
26.11.2023 Польша - Экстракласса 16-й тур Пуща2 : 1Гурник З
06.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур Гурник З2 : 1
01.12.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур 2 : 4Гурник З
24.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур Гурник З1 : 0
09.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур 0 : 1Гурник З
03.11.2024 Польша — Экстракласса 14-й тур Гурник З0 : 2
08.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур Пуща1 : 1
30.11.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур 0 : 1Пуща
25.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур Пуща2 : 0
10.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур 2 : 0Пуща
02.11.2024 Польша — Экстракласса 14-й тур Пуща2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Лех П1941
2
Квалификация Лиги конференций
Ракув1937
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1835
4 Легия1832
5 Краковия1932
6 Гурник З1830
7 Мотор1929
8 Погонь1827
9 ГКС Катовице1926
10 Видзев1925
11 Пяст1822
12 Радомяк1820
13 Сталь1919
14 Заглембе Л1819
15 Пуща1818
16
Зона вылета
Корона1818
17
Зона вылета
Лехия1915
18
Зона вылета
Шлёнск1810

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