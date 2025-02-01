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Ягеллония - Радомяк 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372
02 Февраля 2025 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 19-й тур
Ягеллония
Радомяк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - Радомяк, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ягеллония
Белосток
Радомяк
Радом
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
Португалия Бруно Мигел Балтазар
Португалия Жоау Энрикеш
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
27.07.2024 Польша — Экстракласса 2-й тур Радомяк2 : 3Ягеллония
16.03.2024 Польша - Экстракласса 25-й тур Радомяк0 : 2Ягеллония
17.09.2023 Польша - Экстракласса 8-й тур Ягеллония3 : 2Радомяк
20.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Радомяк0 : 0Ягеллония
06.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 4-й тур Ягеллония1 : 2Радомяк
11.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Радомяк2 : 2Ягеллония
18.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Ягеллония1 : 1Радомяк
19.12.2024 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Ягеллония0 : 0
12.12.2024 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 1 : 0Ягеллония
08.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур 1 : 1Ягеллония
01.12.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур 1 : 1Ягеллония
28.11.2024 Лига конференций Общий этап. 4-й тур 3 : 3Ягеллония
14.12.2024 Польша — Экстракласса 3-й тур 1 : 2Радомяк
06.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур Радомяк1 : 1
02.12.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур 1 : 0Радомяк
24.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур Радомяк1 : 2
08.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур 0 : 1Радомяк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Лех П1941
2
Квалификация Лиги конференций
Ракув1937
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1835
4 Легия1832
5 Краковия1932
6 Гурник З1830
7 Мотор1929
8 Погонь1827
9 ГКС Катовице1926
10 Видзев1925
11 Пяст1822
12 Радомяк1820
13 Сталь1919
14 Заглембе Л1819
15 Пуща1818
16
Зона вылета
Корона1818
17
Зона вылета
Лехия1915
18
Зона вылета
Шлёнск1810

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