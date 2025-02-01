Ягеллония - Радомяк 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372
02 Февраля 2025 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 19-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - Радомяк, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ягеллония
Белосток
Радомяк
Радом
Главные тренеры
|Адриан Семенец
|Бруно Мигел Балтазар
|Жоау Энрикеш
|Жоау Энрикеш
История личных встреч
|27.07.2024
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|2 : 3
|16.03.2024
|Польша - Экстракласса
|25-й тур
|0 : 2
|17.09.2023
|Польша - Экстракласса
|8-й тур
|3 : 2
|20.02.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 21-й тур
|0 : 0
|06.08.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 4-й тур
|1 : 2
|11.04.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 28-й тур
|2 : 2
|18.10.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 11-й тур
|1 : 1
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 0
|08.12.2024
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|1 : 1
|01.12.2024
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|1 : 1
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 3
|14.12.2024
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|1 : 2
|06.12.2024
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|1 : 1
|02.12.2024
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|1 : 2
|08.11.2024
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Лех П
|19
|41
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ракув
|19
|37
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|18
|35
|4
|Легия
|18
|32
|5
|Краковия
|19
|32
|6
|Гурник З
|18
|30
|7
|Мотор
|19
|29
|8
|Погонь
|18
|27
|9
|ГКС Катовице
|19
|26
|10
|Видзев
|19
|25
|11
|Пяст
|18
|22
|12
|Радомяк
|18
|20
|13
|Сталь
|19
|19
|14
|Заглембе Л
|18
|19
|15
|Пуща
|18
|18
| 16
Зона вылета
|Корона
|18
|18
| 17
Зона вылета
|Лехия
|19
|15
| 18
Зона вылета
|Шлёнск
|18
|10