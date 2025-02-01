02:56 ()
Свернуть список

Жирона - Лас-Пальмас 03 Февраля прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
03 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 22-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Жирона
Лас-Пальмас

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Лас-Пальмас, которое состоится 03 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
4 Испания зщ Арнау Мартинес
16 Испания зщ Алехандро Франсес
15 Испания зщ Хуанпе
3 Испания зщ Мигель Гутьеррес
23 Испания пз Иван Мартин
10 Колумбия пз Ясер Асприлья
21 Венесуэла пз Янхель Эррера
6 Нидерланды пз Донни ван де Бек
20 Испания нп Брайан Хиль
9 Испания нп Абель Руис
1 Нидерланды вр Яспер Силлессен
6 Франция зщ Анди Пельмар
4 Испания зщ Алекс Суарес
15 Шотландия зщ Скотт Маккенна
3 Испания зщ Мика Мармоль
5 Испания пз Хавьер Муньос
20 Испания пз Кирьян Родригес
10 Испания пз Альберто Молейро
24 Бельгия нп Аднан Янузай
37 Португалия нп Фабиу Силва
14 Испания нп Ману Фустер
Главные тренеры
Испания Мичел Санчес
Испания Луис Мигель Каррион
Испания Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
26.10.2024 Испания — Примера 11-й тур Лас-Пальмас1 : 0Жирона
27.04.2024 Испания - Примера 33-й тур Лас-Пальмас0 : 2Жирона
03.09.2023 Испания - Примера 4-й тур Жирона1 : 0Лас-Пальмас
12.03.2022 Испания - Сегунда Сегунда. 31-й тур Лас-Пальмас1 : 3Жирона
22.08.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 2-й тур Жирона0 : 0Лас-Пальмас
19.03.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 30-й тур Лас-Пальмас1 : 2Жирона
09.11.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 11-й тур Жирона1 : 1Лас-Пальмас
13.06.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 32-й тур Лас-Пальмас0 : 0Жирона
22.09.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 7-й тур Жирона1 : 0Лас-Пальмас
19.05.2018 Испания - Примера 38-й тур Лас-Пальмас1 : 2Жирона
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Жирона1 : 2
26.01.2025 Испания — Примера 21-й тур 2 : 1Жирона
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 1 : 0Жирона
18.01.2025 Испания — Примера 20-й тур Жирона1 : 2
11.01.2025 Испания — Примера 19-й тур 0 : 1Жирона
24.01.2025 Испания — Примера 21-й тур Лас-Пальмас1 : 1
19.01.2025 Испания — Примера 20-й тур 4 : 1Лас-Пальмас
12.01.2025 Испания — Примера 19-й тур Лас-Пальмас1 : 2
05.01.2025 Кубок Испании 1/16 финала 4 : 0Лас-Пальмас
22.12.2024 Испания — Примера 18-й тур Лас-Пальмас1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2249
2
Лига чемпионов
Атлетико М2248
3
Лига чемпионов
Барселона2245
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2140
5
Лига Европы
Вильярреал2237
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2232
7 Осасуна2230
8 Мальорка2230
9 Реал Сосьедад2228
10 Севилья2228
11 Жирона2128
12 Бетис2128
13 Сельта2225
14 Хетафе2224
15 Леганес2223
16 Лас-Пальмас2123
17 Эспаньол2223
18
Зона вылета
Алавес2221
19
Зона вылета
Валенсия2219
20
Зона вылета
Вальядолид2215

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close