Жирона - Лас-Пальмас 03 Февраля прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
03 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 22-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Лас-Пальмас, которое состоится 03 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|16
|зщ
|Алехандро Франсес
|15
|зщ
|Хуанпе
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|23
|пз
|Иван Мартин
|10
|пз
|Ясер Асприлья
|21
|пз
|Янхель Эррера
|6
|пз
|Донни ван де Бек
|20
|нп
|Брайан Хиль
|9
|нп
|Абель Руис
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|6
|зщ
|Анди Пельмар
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|15
|зщ
|Скотт Маккенна
|3
|зщ
|Мика Мармоль
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|10
|пз
|Альберто Молейро
|24
|нп
|Аднан Янузай
|37
|нп
|Фабиу Силва
|14
|нп
|Ману Фустер
Главные тренеры
|Мичел Санчес
|Луис Мигель Каррион
|Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 2
|03.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|12.03.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 31-й тур
|1 : 3
|22.08.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 2-й тур
|0 : 0
|19.03.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 30-й тур
|1 : 2
|09.11.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 11-й тур
|1 : 1
|13.06.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 32-й тур
|0 : 0
|22.09.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 7-й тур
|1 : 0
|19.05.2018
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 2
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|2 : 1
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 2
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|0 : 1
|24.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|4 : 1
|12.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 2
|05.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|4 : 0
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|22
|49
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|22
|48
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|21
|40
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|22
|37
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|22
|32
|7
|Осасуна
|22
|30
|8
|Мальорка
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|28
|10
|Севилья
|22
|28
|11
|Жирона
|21
|28
|12
|Бетис
|21
|28
|13
|Сельта
|22
|25
|14
|Хетафе
|22
|24
|15
|Леганес
|22
|23
|16
|Лас-Пальмас
|21
|23
|17
|Эспаньол
|22
|23
| 18
Зона вылета
|Алавес
|22
|21
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|22
|19
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|22
|15