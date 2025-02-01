Газиантеп - Галатасарай 03 Февраля прямая трансляция
Стадион: Калйон (Газиантеп, Турция), вместимость: 35558
03 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 22-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Газиантеп - Галатасарай, которое состоится 03 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Калйон (Газиантеп, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Газиантеп
Газиантеп
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
|Окан Бурук
История личных встреч
|17.09.2024
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|3 : 1
|29.01.2024
|Турция - Суперлига
|23-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Турция - Суперлига
|4-й тур
|0 : 3
|05.03.2023
|Турция - Суперлига
|24-й тур
|0 : 3 Т
|05.09.2022
|Турция - Суперлига
|5-й тур
|2 : 1
|20.03.2022
|Турция - Суперлига
|30-й тур
|3 : 1
|31.10.2021
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|2 : 0
|29.01.2021
|Турция - Суперлига
|22-й тур
|1 : 2
|12.09.2020
|Турция - Суперлига
|1-й тур
|3 : 1
|21.06.2020
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|3 : 3
|24.01.2025
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|0 : 0
|12.01.2025
|Турция — Суперлига
|19-й тур
|1 : 0
|05.01.2025
|Турция — Суперлига
|18-й тур
|2 : 2
|22.12.2024
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|2 : 0
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 1
|25.01.2025
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|1 : 0
|21.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 3
|17.01.2025
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|1 : 1
|12.01.2025
|Турция — Суперлига
|19-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|20
|54
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|21
|51
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|21
|40
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Эюпспор
|21
|39
|5
|Гёзтепе
|21
|34
|6
|Истанбул Башакшехир
|21
|32
|7
|Бешикташ
|20
|32
|8
|Касымпаша
|21
|28
|9
|Аланьяспор
|21
|28
|10
|Ризеспор
|21
|27
|11
|Трабзонспор
|20
|26
|12
|Газиантеп
|20
|26
|13
|Антальяспор
|21
|25
|14
|Коньяспор
|21
|24
|15
|Сивасспор
|21
|23
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|20
|17
| 17
Зона вылета
|Бодрум
|21
|16
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|21
|10
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|21
|5