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Газиантеп - Галатасарай 03 Февраля прямая трансляция

Стадион: Калйон (Газиантеп, Турция), вместимость: 35558
03 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 22-й тур
Газиантеп
Галатасарай

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Газиантеп - Галатасарай, которое состоится 03 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Калйон (Газиантеп, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Газиантеп
Газиантеп
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
История личных встреч
17.09.2024 Турция — Суперлига 3-й тур Галатасарай3 : 1Газиантеп
29.01.2024 Турция - Суперлига 23-й тур Галатасарай2 : 1Газиантеп
02.09.2023 Турция - Суперлига 4-й тур Газиантеп0 : 3Галатасарай
05.03.2023 Турция - Суперлига 24-й тур Газиантеп0 : 3 ТГалатасарай
05.09.2022 Турция - Суперлига 5-й тур Галатасарай2 : 1Газиантеп
20.03.2022 Турция - Суперлига 30-й тур Газиантеп3 : 1Галатасарай
31.10.2021 Турция - Суперлига 11-й тур Галатасарай2 : 0Газиантеп
29.01.2021 Турция - Суперлига 22-й тур Газиантеп1 : 2Галатасарай
12.09.2020 Турция - Суперлига 1-й тур Галатасарай3 : 1Газиантеп
21.06.2020 Турция - Суперлига 28-й тур Галатасарай3 : 3Газиантеп
24.01.2025 Турция — Суперлига 21-й тур 2 : 1Газиантеп
18.01.2025 Турция — Суперлига 20-й тур Газиантеп0 : 0
12.01.2025 Турция — Суперлига 19-й тур Газиантеп1 : 0
05.01.2025 Турция — Суперлига 18-й тур 2 : 2Газиантеп
22.12.2024 Турция — Суперлига 17-й тур Газиантеп2 : 0
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 2 : 1Галатасарай
25.01.2025 Турция — Суперлига 21-й тур Галатасарай1 : 0
21.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Галатасарай3 : 3
17.01.2025 Турция — Суперлига 20-й тур 1 : 1Галатасарай
12.01.2025 Турция — Суперлига 19-й тур 1 : 2Галатасарай
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2054
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче2151
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор2140
4
Квалификация Лиги конференций
Эюпспор2139
5 Гёзтепе2134
6 Истанбул Башакшехир2132
7 Бешикташ2032
8 Касымпаша2128
9 Аланьяспор2128
10 Ризеспор2127
11 Трабзонспор2026
12 Газиантеп2026
13 Антальяспор2125
14 Коньяспор2124
15 Сивасспор2123
16
Зона вылета
Кайсериспор2017
17
Зона вылета
Бодрум2116
18
Зона вылета
Хатайспор2110
19
Зона вылета
Адана Демирспор215

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