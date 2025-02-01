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Штутгарт - Аугсбург 04 Февраля прямая трансляция

Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
04 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/4 финала
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Штутгарт
Аугсбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Аугсбург, которое состоится 04 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Аугсбург
Аугсбург
33 Германия вр Александр Нюбель
4 Германия зщ Йоша Вагноман
24 Германия зщ Юлиан Хабот
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
45 Япония зщ Анри Чейз
16 Турция пз Атакан Каразор
6 Германия пз Ангело Штиллер
25 Дания пз Якоб Бруун Ларсен
18 Германия нп Джейми Левелинг
26 Германия нп Дениз Ундав
11 Германия нп Ник Вольтемаде
1 Германия вр Финн Дамен
5 Франция зщ Крислен Матсима
6 Нидерланды зщ Джеффри Гауэлеув
31 Германия зщ Кевен Шлоттербек
11 Германия зщ Мариус Вольф
13 Греция зщ Димитрис Яннулис
19 Нигерия пз Фрэнк Оньека
17 Хорватия пз Кристиян Якич
8 Косово пз Эльвис Реджбечай
20 Франция пз Алексис Клод-Морис
9 Франция нп Самуэль Эссенд
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Дания Йесс Торуп
История личных встреч
12.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур Аугсбург0 : 1Штутгарт
10.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур Аугсбург0 : 1Штутгарт
20.12.2023 Германия - Бундеслига 16-й тур Штутгарт3 : 0Аугсбург
21.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур Аугсбург1 : 1Штутгарт
29.10.2022 Германия - Бундеслига 12-й тур Штутгарт2 : 1Аугсбург
19.03.2022 Германия - Бундеслига 27-й тур Штутгарт3 : 2Аугсбург
31.10.2021 Германия - Бундеслига 10-й тур Аугсбург4 : 1Штутгарт
07.05.2021 Германия - Бундеслига 32-й тур Штутгарт2 : 1Аугсбург
10.01.2021 Германия - Бундеслига 15-й тур Аугсбург1 : 4Штутгарт
20.04.2019 Германия - Бундеслига 30-й тур Аугсбург6 : 0Штутгарт
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур Штутгарт1 : 2
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Штутгарт1 : 4
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур 2 : 0Штутгарт
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 1 : 3Штутгарт
18.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур Штутгарт4 : 0
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур 1 : 1Аугсбург
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур Аугсбург2 : 1
19.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур 0 : 2Аугсбург
15.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур 0 : 2Аугсбург
12.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур Аугсбург0 : 1Штутгарт
Турнирная таблица
1/32 финала
Веен
Майнц
1 : 3 ДВ
Вюрцбургер Киккерс
Хоффенхайм
2 : 2 3 : 5
Галлешер
Санкт-Паули
2 : 3 ДВ
Ульм 1846
Бавария
0 : 4
Шотт
Гройтер Фюрт
0 : 2
Эрцгебирге
Боруссия М
1 : 3
Грайфсвальдер
Унион
0 : 1
Филлинген
Хайденхайм
0 : 4
Рот-Вайсс Эс
РБ Лейпциг
1 : 4
Аален
Шальке-04
0 : 2
Ингольштадт 04
Кайзерслаутерн
1 : 2
Оснабрюк
Фрайбург
0 : 4
Феникс Любек
Боруссия Д
1 : 4
Арминия
Ганновер-96
2 : 0
Алемания
Хольштайн
2 : 3
Виктория 1889
Аугсбург
1 : 4
Саарбрюккен
Нюрнберг
1 : 1 3 : 5
Тойтония Оттензен
Дармштадт 98
1 : 3
Ян
Бохум
1 : 0
Хильдесхайм
Эльверсберг
0 : 7
Бремер
Падерборн 07
0 : 4
Ганза Р
Герта
1 : 5
Зандхаузен
Кёльн
2 : 3 ДВ
Динамо Др
Фортуна
2 : 0
Шпортфройнде
Карлсруэ
0 : 5
Меппен
Гамбург
1 : 7
Энерги
Вердер
1 : 3
Киккерс Оффенбах
Магдебург
2 : 1
Кобленц
Вольфсбург
0 : 1
Айнтрахт Б
Айнтрахт Ф
1 : 4
Пройссен Мюнстер
Штутгарт
0 : 5
Карл Цейсс
Байер
0 : 1
1/16 финала
Киккерс Оффенбах
Карлсруэ
0 : 2
РБ Лейпциг
Санкт-Паули
4 : 2
Байер
Эльверсберг
3 : 0
Аугсбург
Шальке-04
3 : 0
Ян
Гройтер Фюрт
1 : 0
Кёльн
Хольштайн
3 : 0
Штутгарт
Кайзерслаутерн
2 : 1
Вольфсбург
Боруссия Д
1 : 0 ДВ
Падерборн 07
Вердер
0 : 1
Фрайбург
Гамбург
2 : 1
Герта
Хайденхайм
2 : 1
Айнтрахт Ф
Боруссия М
2 : 1
Динамо Др
Дармштадт 98
2 : 3 ДВ
Арминия
Унион
2 : 0
Хоффенхайм
Нюрнберг
2 : 1
Майнц
Бавария
0 : 4
1/8 финала
Арминия
Фрайбург
3 : 1
Ян
Штутгарт
0 : 3
Вердер
Дармштадт 98
1 : 0
Бавария
Байер
0 : 1
Кёльн
Герта
2 : 1 ДВ
Вольфсбург
Хоффенхайм
3 : 0
Карлсруэ
Аугсбург
2 : 2 4 : 5
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
3 : 0
1/4 финала
Штутгарт
Аугсбург
04.02
Байер
Кёльн
05.02
Арминия
Вердер
25.02
РБ Лейпциг
Вольфсбург
26.02

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