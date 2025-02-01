Штутгарт - Аугсбург 04 Февраля прямая трансляция
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
04 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/4 финала
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Аугсбург, которое состоится 04 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Аугсбург
Аугсбург
|33
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|45
|зщ
|Анри Чейз
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|25
|пз
|Якоб Бруун Ларсен
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|26
|нп
|Дениз Ундав
|11
|нп
|Ник Вольтемаде
|1
|вр
|Финн Дамен
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|11
|зщ
|Мариус Вольф
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|19
|пз
|Фрэнк Оньека
|17
|пз
|Кристиян Якич
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|9
|нп
|Самуэль Эссенд
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Йесс Торуп
История личных встреч
|12.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|10.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 1
|20.12.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|3 : 0
|21.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|29.10.2022
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|19.03.2022
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|3 : 2
|31.10.2021
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|4 : 1
|07.05.2021
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|10.01.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 4
|20.04.2019
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|6 : 0
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 4
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 0
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 3
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|4 : 0
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|19.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|0 : 2
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|0 : 2
|12.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
1/32 финала
| Веен
Майнц
|1 : 3 ДВ
| Вюрцбургер Киккерс
Хоффенхайм
|2 : 2 3 : 5
| Галлешер
Санкт-Паули
|2 : 3 ДВ
| Ульм 1846
Бавария
|0 : 4
| Шотт
Гройтер Фюрт
|0 : 2
| Эрцгебирге
Боруссия М
|1 : 3
| Грайфсвальдер
Унион
|0 : 1
| Филлинген
Хайденхайм
|0 : 4
| Рот-Вайсс Эс
РБ Лейпциг
|1 : 4
| Аален
Шальке-04
|0 : 2
| Ингольштадт 04
Кайзерслаутерн
|1 : 2
| Оснабрюк
Фрайбург
|0 : 4
| Феникс Любек
Боруссия Д
|1 : 4
| Арминия
Ганновер-96
|2 : 0
| Алемания
Хольштайн
|2 : 3
| Виктория 1889
Аугсбург
|1 : 4
| Саарбрюккен
Нюрнберг
|1 : 1 3 : 5
| Тойтония Оттензен
Дармштадт 98
|1 : 3
| Ян
Бохум
|1 : 0
| Хильдесхайм
Эльверсберг
|0 : 7
| Бремер
Падерборн 07
|0 : 4
| Ганза Р
Герта
|1 : 5
| Зандхаузен
Кёльн
|2 : 3 ДВ
| Динамо Др
Фортуна
|2 : 0
| Шпортфройнде
Карлсруэ
|0 : 5
| Меппен
Гамбург
|1 : 7
| Энерги
Вердер
|1 : 3
| Киккерс Оффенбах
Магдебург
|2 : 1
| Кобленц
Вольфсбург
|0 : 1
| Айнтрахт Б
Айнтрахт Ф
|1 : 4
| Пройссен Мюнстер
Штутгарт
|0 : 5
| Карл Цейсс
Байер
|0 : 1
1/16 финала
| Киккерс Оффенбах
Карлсруэ
|0 : 2
| РБ Лейпциг
Санкт-Паули
|4 : 2
| Байер
Эльверсберг
|3 : 0
| Аугсбург
Шальке-04
|3 : 0
| Ян
Гройтер Фюрт
|1 : 0
| Кёльн
Хольштайн
|3 : 0
| Штутгарт
Кайзерслаутерн
|2 : 1
| Вольфсбург
Боруссия Д
|1 : 0 ДВ
| Падерборн 07
Вердер
|0 : 1
| Фрайбург
Гамбург
|2 : 1
| Герта
Хайденхайм
|2 : 1
| Айнтрахт Ф
Боруссия М
|2 : 1
| Динамо Др
Дармштадт 98
|2 : 3 ДВ
| Арминия
Унион
|2 : 0
| Хоффенхайм
Нюрнберг
|2 : 1
| Майнц
Бавария
|0 : 4
1/8 финала
| Арминия
Фрайбург
|3 : 1
| Ян
Штутгарт
|0 : 3
| Вердер
Дармштадт 98
|1 : 0
| Бавария
Байер
|0 : 1
| Кёльн
Герта
|2 : 1 ДВ
| Вольфсбург
Хоффенхайм
|3 : 0
| Карлсруэ
Аугсбург
|2 : 2 4 : 5
| РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
|3 : 0
1/4 финала
| Штутгарт
Аугсбург
|04.02
| Байер
Кёльн
|05.02
| Арминия
Вердер
|25.02
| РБ Лейпциг
Вольфсбург
|26.02