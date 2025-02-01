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Аталанта - Болонья 04 Февраля прямая трансляция

04 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/4 финала
Аталанта
Болонья

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Болонья, которое состоится 04 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Болонья
Болонья
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
28.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Болонья1 : 1Аталанта
03.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Аталанта1 : 2Болонья
23.12.2023 Италия - Серия А 17-й тур Болонья1 : 0Аталанта
08.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 29-й тур Аталанта0 : 2Болонья
09.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 17-й тур Болонья1 : 2Аталанта
20.03.2022 Италия - Серия А 30-й тур Болонья0 : 1Аталанта
28.08.2021 Италия - Серия А 2-й тур Аталанта0 : 0Болонья
25.04.2021 Италия - Серия А 33-й тур Аталанта5 : 0Болонья
23.12.2020 Италия - Серия А 14-й тур Болонья2 : 2Аталанта
21.07.2020 Италия - Серия А 35-й тур Аталанта1 : 0Болонья
01.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Аталанта1 : 1
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 2 : 2Аталанта
25.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур 1 : 2Аталанта
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Аталанта5 : 0
18.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Аталанта2 : 3
01.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Болонья2 : 0
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 1 : 1Болонья
25.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур 1 : 1Болонья
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Болонья2 : 1
18.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Болонья3 : 1
Турнирная таблица
1/32 финала
Сассуоло
Читтаделла
2 : 1
Удинезе
Авеллино
4 : 0
Дженоа
Реджана
1 : 0
Монца
Зюйдтироль
0 : 0 9 : 8
Кремонезе
Бари
1 : 1 5 : 4
Верона
Чезена
1 : 2
Эмполи
Катандзаро
4 : 1
Наполи
Модена
0 : 0 4 : 3
Брешия
Венеция
3 : 1
Парма
Палермо
0 : 1
Сампдория
Комо
1 : 1 4 : 3
Торино
Козенца
2 : 0
Фрозиноне
Пиза
0 : 3
Лечче
Мантова
2 : 1
Салернитана
Специя
3 : 3 5 : 4
Кальяри
Каррарезе
3 : 1
1/16 финала
Лечче
Сассуоло
0 : 2
Кальяри
Кремонезе
1 : 0
Торино
Эмполи
1 : 2
Пиза
Чезена
0 : 1
Удинезе
Салернитана
3 : 1
Дженоа
Сампдория
1 : 1 5 : 6
Монца
Брешия
3 : 1
Наполи
Палермо
5 : 0
1/8 финала
Болонья
Монца
4 : 0
Милан
Сассуоло
6 : 1
Фиорентина
Эмполи
2 : 2 3 : 4
Лацио
Наполи
3 : 1
Ювентус
Кальяри
4 : 0
Аталанта
Чезена
6 : 1
Рома
Сампдория
4 : 1
Интер М
Удинезе
2 : 0
1/4 финала
Аталанта
Болонья
04.02
Милан
Рома
05.02
Лацио
Интер М
25.02
Ювентус
Эмполи
25.02
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
02.0423.04
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
02.0423.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
14.05

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