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Ковентри Сити - Лидс Юнайтед 05 Февраля прямая трансляция

Стадион: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
05 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 31-й тур
Ковентри Сити
Лидс Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Лидс Юнайтед, которое состоится 05 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Ковентри Билдинг Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Лидс Юнайтед3 : 0Ковентри Сити
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Ковентри Сити2 : 1Лидс Юнайтед
16.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Ковентри Сити
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 0 : 2Ковентри Сити
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Ковентри Сити2 : 1
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 0 : 2Ковентри Сити
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Ковентри Сити1 : 0
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала Ковентри Сити1 : 1 4 : 3
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Лидс Юнайтед7 : 0
27.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 0 : 0Лидс Юнайтед
22.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Лидс Юнайтед2 : 0
19.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Лидс Юнайтед3 : 0
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала Лидс Юнайтед1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3063
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3061
3
Плей-офф
Бёрнли3058
4
Плей-офф
Сандерленд3058
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс3045
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3044
7 Мидлсбро3044
8 Норвич Сити3042
9 Бристоль Сити3042
10 Шеффилд Уэнсдей3042
11 Ковентри Сити3041
12 Уотфорд3041
13 Миллуолл3040
14 Куинз Парк Рейнджерс3038
15 Престон Норт Энд3037
16 Оксфорд Юнайтед3037
17 Суонси Сити3034
18 Сток Сити3032
19 Кардифф Сити3031
20 Портсмут3030
21 Халл Сити3029
22
Зона вылета
Дерби Каунти3027
23
Зона вылета
Лутон Таун3027
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3025

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