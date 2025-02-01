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Антверпен - Андерлехт 06 Февраля прямая трансляция

06 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Кубок Бельгии, 1/2 финала. 2-й матч
Антверпен
Андерлехт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Антверпен - Андерлехт, которое состоится 06 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Бельгии, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Антверпен
Антверпен
Андерлехт
Брюссель
Главные тренеры
Бельгия Давид Юбер
История личных встреч
16.01.2025 Кубок Бельгии 1/2 финала. 1-й матч Андерлехт1 : 0Антверпен
04.08.2024 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 2-й тур Антверпен1 : 2Андерлехт
26.05.2024 Бельгия — Лига Жюпиле Плей-офф чемпионов. 40-й тур Антверпен3 : 1Андерлехт
30.03.2024 Бельгия — Лига Жюпиле Плей-офф чемпионов. 31-й тур Андерлехт1 : 0Антверпен
17.12.2023 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 18-й тур Антверпен1 : 1Андерлехт
06.08.2023 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 2-й тур Андерлехт1 : 0Антверпен
29.01.2023 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 23-й тур Андерлехт0 : 0Антверпен
06.11.2022 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 16-й тур Антверпен0 : 0Андерлехт
12.05.2022 Бельгия — Лига Жюпиле Плей-офф чемпионов. 4-й тур Андерлехт2 : 1Антверпен
08.05.2022 Бельгия — Лига Жюпиле Плей-офф чемпионов. 3-й тур Антверпен0 : 4Андерлехт
02.02.2025 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 24-й тур Антверпен2 : 1
24.01.2025 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 23-й тур 1 : 1Антверпен
19.01.2025 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 22-й тур Антверпен3 : 2
16.01.2025 Кубок Бельгии 1/2 финала. 1-й матч Андерлехт1 : 0Антверпен
12.01.2025 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 21-й тур 1 : 1Антверпен
02.02.2025 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 24-й тур 1 : 0Андерлехт
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Андерлехт3 : 4
26.01.2025 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 23-й тур Андерлехт4 : 1
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 2 : 0Андерлехт
19.01.2025 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 22-й тур 0 : 2Андерлехт
Турнирная таблица
1/16 финала
Вестерло
Моленбек
2 : 1
Зюлте-Варегем
Дендер
2 : 1
Патро Эйсден
Шарлеруа
4 : 1
Ауд-Хеверле Лёвен
Серен
2 : 0
Кортрейк
Локерен-Темсе
1 : 0
Эйпен
Юнион
0 : 3
Беверен
Генк
0 : 2
Беерсхот
Льеж
3 : 1
Мехелен
Ла Лувьер
3 : 1 ДВ
Гент
Рошфор
7 : 0
Брюгге
Белиция Билзен
6 : 1
Стандард
Лира-Льерс
3 : 2 ДВ
Льерс
Сент-Трюйден
0 : 2
Серкль Брюгге
Олимпик Шарлеруа
3 : 0
Тюбиз
Андерлехт
0 : 4
Антверпен
Дейнзе
6 : 1
1/8 финала
Патро Эйсден
Брюгге
1 : 3
Юнион
Гент
3 : 2
Ауд-Хеверле Лёвен
Зюлте-Варегем
5 : 0
Беерсхот
Мехелен
2 : 2 4 : 3
Генк
Стандард
2 : 1 ДВ
Серкль Брюгге
Сент-Трюйден
0 : 1
Кортрейк
Антверпен
0 : 0 3 : 4
Андерлехт
Вестерло
4 : 1
1/4 финала
Сент-Трюйден
Генк
0 : 4
Брюгге
Ауд-Хеверле Лёвен
3 : 0
Антверпен
Юнион
5 : 1
Беерсхот
Андерлехт
0 : 1
1/2 финала
Команда12
Брюгге
Генк
2 : 1 05.02
Команда12
Андерлехт
Антверпен
1 : 0 06.02
Финал
SF1
SF2
01.05

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