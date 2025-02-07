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Комо - Ювентус 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2025 22:45
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
07 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 24-й тур
Комо
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Ювентус, которое состоится 07 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Комо
Комо
Ювентус
Турин
30 Франция вр Жан Бутез
5 Италия зщ Эдоардо Гольданига
13 Италия зщ Альберто Доссена
41 Испания зщ Алекс Валле
26 Германия пз Янник Энгельхардт
23 Аргентина пз Максимо Перроне
80 Франция пз Максанс Какере
79 Аргентина пз Николас Пас
7 Бразилия нп Габриэл Стрефезза
19 Франция нп Нанитамо Иконе
38 Испания нп Ассане Диао
29 Италия вр Микеле Ди Грегорио
4 Италия зщ Федерико Гатти
12 Португалия зщ Ренату Вейга
37 Италия зщ Николо Савона
16 США пз Уэстон Маккенни
5 Италия пз Мануэль Локателли
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
8 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
11 Аргентина нп Николас Гонсалес
10 Турция нп Кенан Йылдыз
20 Франция нп Рандаль Коло Муани
Главные тренеры
Испания Сеск Фабрегас
Италия Тьяго Мотта
История личных встреч
19.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Ювентус3 : 0Комо
01.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур 2 : 0Комо
25.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Комо1 : 2
20.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Комо4 : 1
14.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Комо1 : 2
10.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур 1 : 1Комо
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Ювентус4 : 1
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Ювентус0 : 2
25.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур 2 : 1Ювентус
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 0 : 0Ювентус
18.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Ювентус2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2354
2
Лига чемпионов
Интер М2351
3
Лига чемпионов
Аталанта2347
4
Лига чемпионов
Фиорентина2342
5
Лига Европы
Лацио2342
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус2340
7 Болонья2237
8 Милан2235
9 Рома2331
10 Удинезе2329
11 Торино2327
12 Дженоа2326
13 Лечче2323
14 Верона2323
15 Комо2322
16 Эмполи2321
17 Кальяри2321
18
Зона вылета
Парма2320
19
Зона вылета
Венеция2316
20
Зона вылета
Монца2313

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