Комо - Ювентус 07 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 07-02-2025 22:45
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
07 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 24-й тур
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Ювентус, которое состоится 07 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Комо
Комо
Ювентус
Турин
|30
|вр
|Жан Бутез
|5
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|13
|зщ
|Альберто Доссена
|41
|зщ
|Алекс Валле
|26
|пз
|Янник Энгельхардт
|23
|пз
|Максимо Перроне
|80
|пз
|Максанс Какере
|79
|пз
|Николас Пас
|7
|нп
|Габриэл Стрефезза
|19
|нп
|Нанитамо Иконе
|38
|нп
|Ассане Диао
|29
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|37
|зщ
|Николо Савона
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|11
|нп
|Николас Гонсалес
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|20
|нп
|Рандаль Коло Муани
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|19.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 0
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|2 : 0
|25.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|20.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|4 : 1
|14.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|10.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|4 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 2
|25.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|2 : 1
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 0
|18.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|23
|54
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|23
|51
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|23
|47
| 4
Лига чемпионов
|Фиорентина
|23
|42
| 5
Лига Европы
|Лацио
|23
|42
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|23
|40
|7
|Болонья
|22
|37
|8
|Милан
|22
|35
|9
|Рома
|23
|31
|10
|Удинезе
|23
|29
|11
|Торино
|23
|27
|12
|Дженоа
|23
|26
|13
|Лечче
|23
|23
|14
|Верона
|23
|23
|15
|Комо
|23
|22
|16
|Эмполи
|23
|21
|17
|Кальяри
|23
|21
| 18
Зона вылета
|Парма
|23
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|23
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|23
|13