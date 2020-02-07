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Бавария - Вердер 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2025 22:30
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
07 Февраля 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 21-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Бавария
Вердер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Вердер, которое состоится 07 Февраля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Вердер
Бремен
1 Германия вр Мануэль Нойер
23 Франция зщ Саша Боэ
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
15 Англия зщ Эрик Дайер
22 Португалия зщ Рафаэл Геррейру
6 Германия пз Йозуа Киммих
45 Германия пз Александар Павлович
7 Германия нп Серж Гнабри
25 Германия нп Томас Мюллер
11 Франция нп Кингсли Коман
9 Англия нп Гарри Кейн
1 Германия вр Михаэль Цеттерер
5 Германия зщ Амос Пипер
13 Сербия зщ Милош Велькович
3 Германия зщ Антони Юнг
8 Германия зщ Митчелл-Элия Вайзер
29 Буркина-Фасо зщ Исса Каборе
6 Дания пз Йенс Стаге
14 Бельгия пз Сенне Линен
20 Австрия пз Романо Шмид
7 Германия нп Марвин Дукш
9 Португалия нп Андре Силва
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
Германия Оле Вернер
История личных встреч
21.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур Вердер0 : 5Бавария
21.01.2024 Германия - Бундеслига 18-й тур Бавария0 : 1Вердер
18.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур Вердер0 : 4Бавария
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Вердер1 : 2Бавария
08.11.2022 Германия - Бундеслига 14-й тур Бавария6 : 1Вердер
13.03.2021 Германия - Бундеслига 25-й тур Вердер1 : 3Бавария
21.11.2020 Германия - Бундеслига 8-й тур Бавария1 : 1Вердер
16.06.2020 Германия - Бундеслига 32-й тур Вердер0 : 1Бавария
14.12.2019 Германия - Бундеслига 15-й тур Бавария6 : 1Вердер
24.04.2019 Кубок Германии 1/2 финала Вердер2 : 3Бавария
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур Бавария4 : 3
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Бавария3 : 1
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур 1 : 2Бавария
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 3 : 0Бавария
18.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур Бавария3 : 2
31.01.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур Вердер1 : 0
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур 2 : 2Вердер
19.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур Вердер0 : 2
15.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур Вердер3 : 3
12.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур 4 : 2Вердер
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Бундеслиги: «Бавария» — «Вердер». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2051
2
Лига чемпионов
Байер2045
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2038
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2033
5
Лига Европы
Штутгарт2032
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц2031
7 Боруссия М2030
8 Вердер2030
9 Фрайбург2030
10 Вольфсбург2029
11 Боруссия Д2029
12 Аугсбург2026
13 Санкт-Паули2021
14 Унион2021
15 Хоффенхайм2018
16
Стыковая зона
Хайденхайм2014
17
Зона вылета
Хольштайн2012
18
Зона вылета
Бохум2010

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