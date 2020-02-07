Бавария - Вердер 07 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 07-02-2025 22:30
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
07 Февраля 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 21-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Вердер, которое состоится 07 Февраля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Вердер
Бремен
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|23
|зщ
|Саша Боэ
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|22
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|7
|нп
|Серж Гнабри
|25
|нп
|Томас Мюллер
|11
|нп
|Кингсли Коман
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Михаэль Цеттерер
|5
|зщ
|Амос Пипер
|13
|зщ
|Милош Велькович
|3
|зщ
|Антони Юнг
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|29
|зщ
|Исса Каборе
|6
|пз
|Йенс Стаге
|14
|пз
|Сенне Линен
|20
|пз
|Романо Шмид
|7
|нп
|Марвин Дукш
|9
|нп
|Андре Силва
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Оле Вернер
История личных встреч
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 5
|21.01.2024
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|0 : 1
|18.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 4
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|08.11.2022
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|6 : 1
|13.03.2021
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 3
|21.11.2020
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|16.06.2020
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 1
|14.12.2019
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|6 : 1
|24.04.2019
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 3
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|4 : 3
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 1
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 2
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 0
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 2
|31.01.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|19.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|0 : 2
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|3 : 3
|12.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|4 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Бундеслиги: «Бавария» — «Вердер». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|20
|51
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|20
|45
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|20
|38
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|20
|33
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|20
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|20
|31
|7
|Боруссия М
|20
|30
|8
|Вердер
|20
|30
|9
|Фрайбург
|20
|30
|10
|Вольфсбург
|20
|29
|11
|Боруссия Д
|20
|29
|12
|Аугсбург
|20
|26
|13
|Санкт-Паули
|20
|21
|14
|Унион
|20
|21
|15
|Хоффенхайм
|20
|18
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|20
|14
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|20
|12
| 18
Зона вылета
|Бохум
|20
|10