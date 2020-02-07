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Порту - Спортинг 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2025 23:15
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
07 Февраля 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 21-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Порту
Спортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Спортинг, которое состоится 07 Февраля 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Спортинг
Лиссабон
99 Португалия вр Диогу Кошта
3 Португалия зщ Тьягу Джало
24 Аргентина зщ Патрисио Перес
4 Бразилия зщ Отавио
23 Португалия зщ Жоау Мариу
74 Португалия зщ Франсишку Моура
6 Канада пз Стефен Эуштакиу
22 Аргентина пз Алан Варела
70 Португалия пз Гонсалу Боржеш
86 Португалия пз Родригу Мора
9 Испания нп Саму Омородион
24 Португалия вр Руй Силва
22 Испания зщ Иван Фреснеда
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
21 Мозамбик зщ Джени Катамо
42 Дания пз Мортен Юльманн
23 Португалия пз Дэниел Браганса
57 Португалия пз Жеовани Кенда
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
19 Дания нп Конрад Хардер
Главные тренеры
Аргентина Мартин Ансельми
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
31.08.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Спортинг2 : 0Порту
03.08.2024 Суперкубок Португалии 2024 Финал Спортинг3 : 4 ДВПорту
26.05.2024 Кубок Португалии Финал Порту2 : 1 ДВСпортинг
28.04.2024 Португалия — Примейра 31-й тур Порту2 : 2Спортинг
18.12.2023 Португалия — Примейра 14-й тур Спортинг2 : 0Порту
12.02.2023 Португалия - Примейра 20-й тур Спортинг1 : 2Порту
28.01.2023 Португалия - Кубок лиги Финал Спортинг0 : 2Порту
20.08.2022 Португалия - Примейра 3-й тур Порту3 : 0Спортинг
21.04.2022 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Порту1 : 0Спортинг
02.03.2022 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Спортинг1 : 2Порту
03.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 2 : 2Порту
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 0 : 1Порту
26.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Порту1 : 1
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Порту0 : 1
19.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур 3 : 1Порту
02.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Спортинг3 : 1
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Спортинг1 : 1
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Спортинг2 : 0
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 2 : 1Спортинг
18.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур 0 : 3Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2050
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2044
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2042
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2040
5 Санта-Клара2035
6 Каза Пия2030
7 Витория Гимарайнш2029
8 Эшторил2027
9 Фамаликан2024
10 Риу Аве2024
11 Морейренсе2023
12 Жил Висенте2022
13 Арока2022
14 Насьонал2019
15 АВС2018
16
Стыковая зона
Эштрела2017
17
Зона вылета
Фаренсе2015
18
Зона вылета
Боавишта2012

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