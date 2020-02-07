Порту - Спортинг 07 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 07-02-2025 23:15
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
07 Февраля 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 21-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Спортинг, которое состоится 07 Февраля 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Спортинг
Лиссабон
|99
|вр
|Диогу Кошта
|3
|зщ
|Тьягу Джало
|24
|зщ
|Патрисио Перес
|4
|зщ
|Отавио
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|22
|пз
|Алан Варела
|70
|пз
|Гонсалу Боржеш
|86
|пз
|Родригу Мора
|9
|нп
|Саму Омородион
|24
|вр
|Руй Силва
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|21
|зщ
|Джени Катамо
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|23
|пз
|Дэниел Браганса
|57
|пз
|Жеовани Кенда
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|19
|нп
|Конрад Хардер
Главные тренеры
|Мартин Ансельми
|Руй Боржеш
История личных встреч
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 0
|03.08.2024
|Суперкубок Португалии 2024
|Финал
|3 : 4 ДВ
|26.05.2024
|Кубок Португалии
|Финал
|2 : 1 ДВ
|28.04.2024
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|2 : 2
|18.12.2023
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|2 : 0
|12.02.2023
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|28.01.2023
|Португалия - Кубок лиги
|Финал
|0 : 2
|20.08.2022
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|3 : 0
|21.04.2022
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|02.03.2022
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|03.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 1
|26.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 1
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 1
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|3 : 1
|02.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|3 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|2 : 0
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|20
|50
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|20
|44
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|20
|42
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|20
|40
|5
|Санта-Клара
|20
|35
|6
|Каза Пия
|20
|30
|7
|Витория Гимарайнш
|20
|29
|8
|Эшторил
|20
|27
|9
|Фамаликан
|20
|24
|10
|Риу Аве
|20
|24
|11
|Морейренсе
|20
|23
|12
|Жил Висенте
|20
|22
|13
|Арока
|20
|22
|14
|Насьонал
|20
|19
|15
|АВС
|20
|18
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|20
|17
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|20
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|20
|12