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Сельта - Бетис 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2025 15:00
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
08 Февраля 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 23-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Испания);
Сельта
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Бетис, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Бетис
Севилья
13ИспанияврВисенте Гуайта
32ИспаниязщХави Родригес
20ИспаниязщМаркос Алонсо
3ИспаниязщОскар Мингеса
29ИспаниязщЙоэль Лаго
8ИспанияпзФран Бельтран
4ИспанияпзУго Сотело
7ИспаниянпБорха Иглесиас
12ИспаниянпАльфонсо Гонсалес
30ИспаниянпУго Альварес
18ИспаниянпПабло Дуран
13Испаниявр Адриан
3ИспаниязщДиего Льоренте
6Бразилиязщ Натан
15ФранциязщРомен Перро
40ИспаниязщАнхель Ортис
4СШАпзДжонни Кардозо
7Бразилияпз Антони
22Испанияпз Иско
21ИспанияпзМарк Рока
20АргентинапзДжовани Ло Чельсо
11ДР КонгонпСедрик Бакамбу
Главные тренеры
ИспанияКлаудио Хиральдес
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
10.11.2024Испания — Примера13-й турБетис2 : 2Сельта
12.04.2024Испания - Примера31-й турБетис2 : 1Сельта
03.01.2024Испания - Примера19-й турСельта2 : 1Бетис
04.02.2023Испания - Примера20-й турБетис3 : 4Сельта
02.10.2022Испания - Примера7-й турСельта1 : 0Бетис
20.03.2022Испания - Примера29-й турСельта0 : 0Бетис
02.01.2022Испания - Примера19-й турБетис0 : 2Сельта
22.05.2021Испания - Примера38-й турСельта2 : 3Бетис
20.01.2021Испания - Примера19-й турБетис2 : 1Сельта
04.07.2020Испания - Примера34-й турСельта1 : 1Бетис
02.02.2025Испания — Примера22-й тур2 : 1Сельта
27.01.2025Испания — Примера21-й тур1 : 1Сельта
19.01.2025Испания — Примера20-й турСельта1 : 2
16.01.2025Кубок Испании1/8 финала5 : 2 ДВСельта
10.01.2025Испания — Примера19-й тур2 : 1Сельта
02.02.2025Испания — Примера22-й турБетис2 : 2
25.01.2025Испания — Примера21-й тур0 : 1Бетис
18.01.2025Испания — Примера20-й турБетис1 : 3
15.01.2025Кубок Испании1/8 финала5 : 1Бетис
11.01.2025Испания — Примера19-й тур1 : 0Бетис
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2249
2
Лига чемпионов
Атлетико М2248
3
Лига чемпионов
Барселона2245
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2241
5
Лига Европы
Вильярреал2237
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2335
7 Жирона2231
8 Осасуна2230
9 Мальорка2230
10 Бетис2229
11 Реал Сосьедад2228
12 Севилья2228
13 Сельта2225
14 Хетафе2224
15 Леганес2223
16 Лас-Пальмас2223
17 Эспаньол2223
18
Зона вылета
Алавес2221
19
Зона вылета
Валенсия2219
20
Зона вылета
Вальядолид2315

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