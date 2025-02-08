Сельта - Бетис 08 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 08-02-2025 15:00
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
08 Февраля 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 23-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Бетис, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Бетис
Севилья
|13
|вр
|Висенте Гуайта
|32
|зщ
|Хави Родригес
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|29
|зщ
|Йоэль Лаго
|8
|пз
|Фран Бельтран
|4
|пз
|Уго Сотело
|7
|нп
|Борха Иглесиас
|12
|нп
|Альфонсо Гонсалес
|30
|нп
|Уго Альварес
|18
|нп
|Пабло Дуран
|13
|вр
|Адриан
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|6
|зщ
|Натан
|15
|зщ
|Ромен Перро
|40
|зщ
|Анхель Ортис
|4
|пз
|Джонни Кардозо
|7
|пз
|Антони
|22
|пз
|Иско
|21
|пз
|Марк Рока
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|11
|нп
|Седрик Бакамбу
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 2
|12.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|03.01.2024
|Испания - Примера
|19-й тур
|2 : 1
|04.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 4
|02.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 0
|20.03.2022
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 0
|02.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 2
|22.05.2021
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 3
|20.01.2021
|Испания - Примера
|19-й тур
|2 : 1
|04.07.2020
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|27.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 2
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|5 : 2 ДВ
|10.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|2 : 1
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 2
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 1
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 3
|15.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|5 : 1
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|22
|49
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|22
|48
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|22
|41
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|22
|37
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|23
|35
|7
|Жирона
|22
|31
|8
|Осасуна
|22
|30
|9
|Мальорка
|22
|30
|10
|Бетис
|22
|29
|11
|Реал Сосьедад
|22
|28
|12
|Севилья
|22
|28
|13
|Сельта
|22
|25
|14
|Хетафе
|22
|24
|15
|Леганес
|22
|23
|16
|Лас-Пальмас
|22
|23
|17
|Эспаньол
|22
|23
| 18
Зона вылета
|Алавес
|22
|21
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|22
|19
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|23
|15