05:17 ()
Онлайн трансляции
Суббота 08 февраля
Свернуть список

Атлетик - Жирона 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2025 17:15
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
08 Февраля 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 23-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Атлетик Б
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Жирона, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Жирона
Жирона
1 Испания вр Унай Симон
2 Испания зщ Андони Горосабель
3 Испания зщ Дани Вивиан
5 Испания зщ Ерай Альварес
17 Испания зщ Юри Берчиче
23 Испания пз Микель Хаурехисар
24 Испания пз Беньят Прадос
8 Испания пз Ойан Сансет
9 Гана нп Иньяки Уильямс
7 Испания нп Алекс Беренгер
12 Испания нп Горка Гурусета
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
4 Испания зщ Арнау Мартинес
5 Испания зщ Давид Лопес
18 Чехия зщ Ладислав Крейчи
3 Испания зщ Мигель Гутьеррес
23 Испания пз Иван Мартин
8 Украина пз Виктор Цыганков
6 Нидерланды пз Донни ван де Бек
21 Венесуэла пз Янхель Эррера
20 Испания нп Брайан Хиль
9 Испания нп Абель Руис
Главные тренеры
Испания Эрнесто Вальверде
Испания Мичел Санчес
История личных встреч
06.10.2024 Испания — Примера 9-й тур Жирона2 : 1Атлетик Б
19.02.2024 Испания - Примера 25-й тур Атлетик Б3 : 2Жирона
27.11.2023 Испания - Примера 14-й тур Жирона1 : 1Атлетик Б
26.02.2023 Испания - Примера 23-й тур Атлетик Б2 : 3Жирона
04.11.2022 Испания - Примера 13-й тур Жирона2 : 1Атлетик Б
29.03.2019 Испания - Примера 29-й тур Жирона1 : 2Атлетик Б
10.12.2018 Испания - Примера 15-й тур Атлетик Б1 : 0Жирона
04.02.2018 Испания - Примера 22-й тур Жирона2 : 0Атлетик Б
10.09.2017 Испания - Примера 3-й тур Атлетик Б2 : 0Жирона
02.02.2025 Испания — Примера 22-й тур 2 : 2Атлетик Б
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Атлетик Б3 : 1
26.01.2025 Испания — Примера 21-й тур Атлетик Б0 : 0
22.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 4 : 1Атлетик Б
19.01.2025 Испания — Примера 20-й тур 1 : 2Атлетик Б
03.02.2025 Испания — Примера 22-й тур Жирона2 : 1
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Жирона1 : 2
26.01.2025 Испания — Примера 21-й тур 2 : 1Жирона
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 1 : 0Жирона
18.01.2025 Испания — Примера 20-й тур Жирона1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2249
2
Лига чемпионов
Атлетико М2248
3
Лига чемпионов
Барселона2245
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2241
5
Лига Европы
Вильярреал2237
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2335
7 Жирона2231
8 Осасуна2230
9 Мальорка2230
10 Бетис2229
11 Реал Сосьедад2228
12 Севилья2228
13 Сельта2225
14 Хетафе2224
15 Леганес2223
16 Лас-Пальмас2223
17 Эспаньол2223
18
Зона вылета
Алавес2221
19
Зона вылета
Валенсия2219
20
Зона вылета
Вальядолид2315

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close