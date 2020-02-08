Атлетик - Жирона 08 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 08-02-2025 17:15
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
08 Февраля 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 23-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Жирона, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Жирона
Жирона
|1
|вр
|Унай Симон
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|23
|пз
|Микель Хаурехисар
|24
|пз
|Беньят Прадос
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|12
|нп
|Горка Гурусета
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|5
|зщ
|Давид Лопес
|18
|зщ
|Ладислав Крейчи
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|23
|пз
|Иван Мартин
|8
|пз
|Виктор Цыганков
|6
|пз
|Донни ван де Бек
|21
|пз
|Янхель Эррера
|20
|нп
|Брайан Хиль
|9
|нп
|Абель Руис
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Мичел Санчес
История личных встреч
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 1
|19.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 2
|27.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|26.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 3
|04.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 1
|29.03.2019
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 2
|10.12.2018
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 0
|04.02.2018
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 0
|10.09.2017
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 0
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 1
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 0
|22.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|4 : 1
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 2
|03.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 2
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|2 : 1
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|22
|49
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|22
|48
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|22
|41
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|22
|37
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|23
|35
|7
|Жирона
|22
|31
|8
|Осасуна
|22
|30
|9
|Мальорка
|22
|30
|10
|Бетис
|22
|29
|11
|Реал Сосьедад
|22
|28
|12
|Севилья
|22
|28
|13
|Сельта
|22
|25
|14
|Хетафе
|22
|24
|15
|Леганес
|22
|23
|16
|Лас-Пальмас
|22
|23
|17
|Эспаньол
|22
|23
| 18
Зона вылета
|Алавес
|22
|21
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|22
|19
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|23
|15