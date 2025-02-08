Реал Мадрид - Атлетико 08 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 08-02-2025 22:00
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
08 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 23-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Атлетико М, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Атлетико М
Мадрид
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|35
|зщ
|Рауль Асенсио
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|19
|пз
|Даниель Себальос
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|11
|нп
|Родриго
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|13
|вр
|Ян Облак
|16
|зщ
|Науэль Молина
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|21
|зщ
|Хавьер Галан
|4
|пз
|Конор Галлахер
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|8
|пз
|Пабло Барриос
|22
|нп
|Джулиано Симеоне
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Хулиан Альварес
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Диего Симеоне
История личных встреч
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|04.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 1
|18.01.2024
|Кубок Испании
|1/8 финала
|4 : 2 ДВ
|10.01.2024
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|5 : 3 ДВ
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 1
|25.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 1
|26.01.2023
|Кубок Испании
|1/4 финала
|3 : 1 ДВ
|18.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 2
|08.05.2022
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|12.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|05.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 3
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 0
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 3
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 3
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|5 : 1
|04.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|5 : 0
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 0
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 4
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 23-го тура Примеры: «Реал» — «Атлетико». Начало мадридского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|22
|49
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|22
|48
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|22
|41
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|22
|37
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|23
|35
|7
|Жирона
|22
|31
|8
|Осасуна
|22
|30
|9
|Мальорка
|22
|30
|10
|Бетис
|22
|29
|11
|Реал Сосьедад
|22
|28
|12
|Севилья
|22
|28
|13
|Сельта
|22
|25
|14
|Хетафе
|22
|24
|15
|Леганес
|22
|23
|16
|Лас-Пальмас
|22
|23
|17
|Эспаньол
|22
|23
| 18
Зона вылета
|Алавес
|22
|21
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|22
|19
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|23
|15