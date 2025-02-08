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Реал Мадрид - Атлетико 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2025 22:00
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
08 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 23-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Реал Мадрид
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Атлетико М, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Атлетико М
Мадрид
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
17 Испания зщ Лукас Васкес
35 Испания зщ Рауль Асенсио
20 Испания зщ Франсиско Гарсия
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
19 Испания пз Даниель Себальос
5 Англия пз Джуд Беллингем
14 Франция пз Орельен Тчуамени
11 Бразилия нп Родриго
9 Франция нп Килиан Мбаппе
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
13 Словения вр Ян Облак
16 Аргентина зщ Науэль Молина
2 Уругвай зщ Хосе Хименес
15 Франция зщ Клеман Лангле
21 Испания зщ Хавьер Галан
4 Англия пз Конор Галлахер
5 Аргентина пз Родриго Де Пауль
8 Испания пз Пабло Барриос
22 Аргентина нп Джулиано Симеоне
7 Франция нп Антуан Гризманн
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
29.09.2024 Испания — Примера 8-й тур Атлетико М1 : 1Реал Мадрид
04.02.2024 Испания - Примера 23-й тур Реал Мадрид1 : 1Атлетико М
18.01.2024 Кубок Испании 1/8 финала Атлетико М4 : 2 ДВРеал Мадрид
10.01.2024 Суперкубок Испании 1/2 финала Реал Мадрид5 : 3 ДВАтлетико М
24.09.2023 Испания - Примера 6-й тур Атлетико М3 : 1Реал Мадрид
25.02.2023 Испания - Примера 23-й тур Реал Мадрид1 : 1Атлетико М
26.01.2023 Кубок Испании 1/4 финала Реал Мадрид3 : 1 ДВАтлетико М
18.09.2022 Испания - Примера 6-й тур Атлетико М1 : 2Реал Мадрид
08.05.2022 Испания - Примера 35-й тур Атлетико М1 : 0Реал Мадрид
12.12.2021 Испания - Примера 17-й тур Реал Мадрид2 : 0Атлетико М
05.02.2025 Кубок Испании 1/4 финала 2 : 3Реал Мадрид
01.02.2025 Испания — Примера 22-й тур 1 : 0Реал Мадрид
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 0 : 3Реал Мадрид
25.01.2025 Испания — Примера 21-й тур 0 : 3Реал Мадрид
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Реал Мадрид5 : 1
04.02.2025 Кубок Испании 1/4 финала Атлетико М5 : 0
01.02.2025 Испания — Примера 22-й тур Атлетико М2 : 0
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 1 : 4Атлетико М
25.01.2025 Испания — Примера 21-й тур Атлетико М1 : 1
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Атлетико М2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 23-го тура Примеры: «Реал» — «Атлетико». Начало мадридского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2249
2
Лига чемпионов
Атлетико М2248
3
Лига чемпионов
Барселона2245
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2241
5
Лига Европы
Вильярреал2237
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2335
7 Жирона2231
8 Осасуна2230
9 Мальорка2230
10 Бетис2229
11 Реал Сосьедад2228
12 Севилья2228
13 Сельта2225
14 Хетафе2224
15 Леганес2223
16 Лас-Пальмас2223
17 Эспаньол2223
18
Зона вылета
Алавес2221
19
Зона вылета
Валенсия2219
20
Зона вылета
Вальядолид2315

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