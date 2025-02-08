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Эмполи - Милан 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2025 19:00
Стадион: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия), вместимость: 16284
08 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 24-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Эмполи
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Милан, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Милан
Милан
23 Колумбия вр Девис Васкес
35 Италия зщ Лука Мариануччи
22 Италия зщ Маттиа Де Шильо
2 Грузия зщ Саба Гогличидзе
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
13 Новая Зеландия зщ Либерато Кэкачей
6 Шотландия пз Лиам Хендерсон
5 Италия пз Альберто Грасси
11 Гана нп Эммануэль Гьяси
99 Италия нп Себастьяно Эспозито
29 Италия нп Лоренцо Коломбо
16 Франция вр Мик Меньян
32 Англия зщ Кайл Уокер
23 Англия зщ Фикайо Томори
31 Сербия зщ Страхиня Павлович
19 Франция зщ Тео Эрнандес
80 США пз Юнус Муса
29 Франция пз Юссуф Фофана
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
11 США нп Кристиан Пулишич
90 Англия нп Тэмми Абрахам
10 Португалия нп Рафаэл Леау
Главные тренеры
Италия Роберто Д'Аверса
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
30.11.2024 Италия — Серия А 14-й тур Милан3 : 0Эмполи
10.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Милан1 : 0Эмполи
07.01.2024 Италия - Серия А 19-й тур Эмполи0 : 3Милан
07.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 29-й тур Милан0 : 0Эмполи
01.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 8-й тур Эмполи1 : 3Милан
12.03.2022 Италия - Серия А 29-й тур Милан1 : 0Эмполи
22.12.2021 Италия - Серия А 19-й тур Эмполи2 : 4Милан
22.02.2019 Италия - Серия А 25-й тур Милан3 : 0Эмполи
27.09.2018 Италия - Серия А 6-й тур Эмполи1 : 1Милан
23.04.2017 Италия - Серия А 33-й тур Милан1 : 2Эмполи
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур 4 : 1Эмполи
25.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Эмполи1 : 1
19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур 3 : 1Эмполи
11.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Эмполи1 : 3
04.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур 1 : 1Эмполи
05.02.2025 Кубок Италии 1/4 финала Милан3 : 1
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Милан1 : 1
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 2 : 1Милан
26.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Милан3 : 2
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Милан1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2354
2
Лига чемпионов
Интер М2351
3
Лига чемпионов
Аталанта2347
4
Лига чемпионов
Ювентус2443
5
Лига Европы
Фиорентина2342
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио2342
7 Болонья2237
8 Милан2235
9 Рома2331
10 Удинезе2329
11 Торино2327
12 Дженоа2326
13 Лечче2323
14 Верона2323
15 Комо2422
16 Эмполи2321
17 Кальяри2321
18
Зона вылета
Парма2320
19
Зона вылета
Венеция2316
20
Зона вылета
Монца2313

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