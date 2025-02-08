Эмполи - Милан 08 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 08-02-2025 19:00
Стадион: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия), вместимость: 16284
08 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 24-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Милан, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Милан
Милан
|23
|вр
|Девис Васкес
|35
|зщ
|Лука Мариануччи
|22
|зщ
|Маттиа Де Шильо
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|13
|зщ
|Либерато Кэкачей
|6
|пз
|Лиам Хендерсон
|5
|пз
|Альберто Грасси
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|99
|нп
|Себастьяно Эспозито
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|16
|вр
|Мик Меньян
|32
|зщ
|Кайл Уокер
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|80
|пз
|Юнус Муса
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|90
|нп
|Тэмми Абрахам
|10
|нп
|Рафаэл Леау
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|30.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 0
|07.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|07.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 29-й тур
|0 : 0
|01.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 8-й тур
|1 : 3
|12.03.2022
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|22.12.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 4
|22.02.2019
|Италия - Серия А
|25-й тур
|3 : 0
|27.09.2018
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|23.04.2017
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|4 : 1
|25.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|3 : 1
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 3
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|05.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 1
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 1
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|3 : 2
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|23
|54
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|23
|51
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|23
|47
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|24
|43
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|23
|42
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|23
|42
|7
|Болонья
|22
|37
|8
|Милан
|22
|35
|9
|Рома
|23
|31
|10
|Удинезе
|23
|29
|11
|Торино
|23
|27
|12
|Дженоа
|23
|26
|13
|Лечче
|23
|23
|14
|Верона
|23
|23
|15
|Комо
|24
|22
|16
|Эмполи
|23
|21
|17
|Кальяри
|23
|21
| 18
Зона вылета
|Парма
|23
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|23
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|23
|13