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Торино - Дженоа 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2025 21:45
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
08 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 24-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Торино
Дженоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Дженоа, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Дженоа
Генуя
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
4 Польша зщ Себастьян Валюкевич
13 Чили зщ Гильермо Марипан
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
20 Австрия зщ Валентино Лацаро
24 Хорватия пз Борна Соса
28 Италия пз Самуэле Риччи
61 Франция пз Адриен Тамез
10 Хорватия пз Никола Влашич
7 Франция нп Янн Карамо
18 Шотландия нп Че Адамс
1 Италия вр Никола Леали
20 Италия зщ Стефано Сабелли
13 Италия зщ Маттья Бани
22 Мексика зщ Хоан Васкес
3 Испания зщ Аарон Кариколь
59 Италия зщ Алессандро Дзаноли
47 Хорватия пз Милан Бадель
32 Дания пз Мортен Френнруп
23 Италия пз Фабио Миретти
2 Норвегия пз Мортен Торсбю
19 Италия нп Андреа Пинамонти
Главные тренеры
Италия Паоло Ваноли
Италия Альберто Джилардино
Франция Патрик Виейра
Франция Патрик Виейра
История личных встреч
07.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Дженоа0 : 0Торино
13.01.2024 Италия - Серия А 20-й тур Дженоа0 : 0Торино
03.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Торино1 : 0Дженоа
18.03.2022 Италия - Серия А 30-й тур Дженоа1 : 0Торино
22.10.2021 Италия - Серия А 9-й тур Торино3 : 2Дженоа
13.02.2021 Италия - Серия А 22-й тур Торино0 : 0Дженоа
04.11.2020 Италия - Серия А 3-й тур Дженоа1 : 2Торино
16.07.2020 Италия - Серия А 33-й тур Торино3 : 0Дженоа
09.01.2020 Кубок Италии 1/8 финала Торино1 : 1 5 : 3Дженоа
30.11.2019 Италия - Серия А 14-й тур Дженоа0 : 1Торино
01.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур 1 : 1Торино
24.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Торино2 : 0
19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур 1 : 1Торино
11.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Торино1 : 1
05.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Торино0 : 0
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур 2 : 1Дженоа
27.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Дженоа2 : 0
17.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур 3 : 1Дженоа
12.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Дженоа1 : 0
05.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур 0 : 0Дженоа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2354
2
Лига чемпионов
Интер М2351
3
Лига чемпионов
Аталанта2347
4
Лига чемпионов
Ювентус2443
5
Лига Европы
Фиорентина2342
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио2342
7 Болонья2237
8 Милан2235
9 Рома2331
10 Удинезе2329
11 Торино2327
12 Дженоа2326
13 Лечче2323
14 Верона2323
15 Комо2422
16 Эмполи2321
17 Кальяри2321
18
Зона вылета
Парма2320
19
Зона вылета
Венеция2316
20
Зона вылета
Монца2313

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