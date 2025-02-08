Торино - Дженоа 08 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 08-02-2025 21:45
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
08 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 24-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Дженоа, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Дженоа
Генуя
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|4
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|24
|пз
|Борна Соса
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|61
|пз
|Адриен Тамез
|10
|пз
|Никола Влашич
|7
|нп
|Янн Карамо
|18
|нп
|Че Адамс
|1
|вр
|Никола Леали
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|13
|зщ
|Маттья Бани
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|47
|пз
|Милан Бадель
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|23
|пз
|Фабио Миретти
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|19
|нп
|Андреа Пинамонти
Главные тренеры
|Паоло Ваноли
|Альберто Джилардино
|Патрик Виейра
|Патрик Виейра
История личных встреч
|07.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 0
|13.01.2024
|Италия - Серия А
|20-й тур
|0 : 0
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|18.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|22.10.2021
|Италия - Серия А
|9-й тур
|3 : 2
|13.02.2021
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|04.11.2020
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|16.07.2020
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 0
|09.01.2020
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 3
|30.11.2019
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|24.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|2 : 0
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|27.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|2 : 0
|17.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|3 : 1
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 0
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|23
|54
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|23
|51
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|23
|47
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|24
|43
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|23
|42
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|23
|42
|7
|Болонья
|22
|37
|8
|Милан
|22
|35
|9
|Рома
|23
|31
|10
|Удинезе
|23
|29
|11
|Торино
|23
|27
|12
|Дженоа
|23
|26
|13
|Лечче
|23
|23
|14
|Верона
|23
|23
|15
|Комо
|24
|22
|16
|Эмполи
|23
|21
|17
|Кальяри
|23
|21
| 18
Зона вылета
|Парма
|23
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|23
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|23
|13