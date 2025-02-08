Вольфсбург - Байер 08 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 08-02-2025 16:30
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
08 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 21-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
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Стартовый состав
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Байер, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Байер
Леверкузен
|29
|вр
|Мариус Мюллер
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|18
|зщ
|Денис Вавро
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|31
|пз
|Янник Герардт
|11
|нп
|Тьягу Томаш
|23
|нп
|Йонас Винд
|9
|нп
|Мохамед Амура
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|23
|зщ
|Норди Мукиэле
|4
|зщ
|Жонатан Та
|10
|пз
|Флориан Вирц
|19
|пз
|Нейтан Телла
|34
|пз
|Гранит Джака
|8
|пз
|Роберт Андрих
|16
|нп
|Эмилиано Буэндия
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
Главные тренеры
|Ральф Хазенхюттль
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|22.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|4 : 3
|10.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 2
|16.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 0
|22.10.2022
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|20.03.2022
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2
|30.10.2021
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 2
|23.01.2021
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|0 : 1
|20.09.2020
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 0
|26.05.2020
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|02.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|24.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 2
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|5 : 1
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|05.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|3 : 2 ДВ
|02.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|3 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 0
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Бундеслиги: «Вольфсбург» — «Байер». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|21
|54
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|20
|45
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|20
|38
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|20
|33
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|20
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|20
|31
|7
|Боруссия М
|20
|30
|8
|Вердер
|21
|30
|9
|Фрайбург
|20
|30
|10
|Вольфсбург
|20
|29
|11
|Боруссия Д
|20
|29
|12
|Аугсбург
|20
|26
|13
|Санкт-Паули
|20
|21
|14
|Унион
|20
|21
|15
|Хоффенхайм
|20
|18
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|20
|14
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|20
|12
| 18
Зона вылета
|Бохум
|20
|10