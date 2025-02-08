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Вольфсбург - Байер 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2025 16:30
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
08 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 21-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Вольфсбург
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Байер, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Байер
Леверкузен
29 Германия вр Мариус Мюллер
2 Германия зщ Килиан Фишер
18 Словакия зщ Денис Вавро
4 Греция зщ Константинос Кульеракис
21 Дания зщ Йоаким Мехле
27 Германия пз Максимилиан Арнольд
32 Швеция пз Маттиас Сванберг
31 Германия пз Янник Герардт
11 Португалия нп Тьягу Томаш
23 Дания нп Йонас Винд
9 Алжир нп Мохамед Амура
1 Финляндия вр Лукаш Градецки
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
3 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
23 Франция зщ Норди Мукиэле
4 Германия зщ Жонатан Та
10 Германия пз Флориан Вирц
19 Нигерия пз Нейтан Телла
34 Швейцария пз Гранит Джака
8 Германия пз Роберт Андрих
16 Аргентина нп Эмилиано Буэндия
22 Нигерия нп Виктор Бонифасе
Главные тренеры
Австрия Ральф Хазенхюттль
Испания Хаби Алонсо
История личных встреч
22.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур Байер4 : 3Вольфсбург
10.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур Байер2 : 0Вольфсбург
21.10.2023 Германия - Бундеслига 8-й тур Вольфсбург1 : 2Байер
16.04.2023 Германия - Бундеслига 28-й тур Вольфсбург0 : 0Байер
22.10.2022 Германия - Бундеслига 11-й тур Байер2 : 2Вольфсбург
20.03.2022 Германия - Бундеслига 27-й тур Вольфсбург0 : 2Байер
30.10.2021 Германия - Бундеслига 10-й тур Байер0 : 2Вольфсбург
23.01.2021 Германия - Бундеслига 18-й тур Байер0 : 1Вольфсбург
20.09.2020 Германия - Бундеслига 1-й тур Вольфсбург0 : 0Байер
26.05.2020 Германия - Бундеслига 28-й тур Байер1 : 4Вольфсбург
02.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур 1 : 1Вольфсбург
24.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур Вольфсбург2 : 2
18.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур 3 : 2Вольфсбург
14.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур Вольфсбург5 : 1
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур 0 : 1Вольфсбург
05.02.2025 Кубок Германии 1/4 финала Байер3 : 2 ДВ
02.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур Байер3 : 1
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Байер2 : 0
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур 2 : 2Байер
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 2 : 1Байер
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Бундеслиги: «Вольфсбург» — «Байер». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2154
2
Лига чемпионов
Байер2045
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2038
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2033
5
Лига Европы
Штутгарт2032
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц2031
7 Боруссия М2030
8 Вердер2130
9 Фрайбург2030
10 Вольфсбург2029
11 Боруссия Д2029
12 Аугсбург2026
13 Санкт-Паули2021
14 Унион2021
15 Хоффенхайм2018
16
Стыковая зона
Хайденхайм2014
17
Зона вылета
Хольштайн2012
18
Зона вылета
Бохум2010

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