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Майнц - Аугсбург 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2025 16:30
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
08 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 21-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Майнц
Аугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Аугсбург, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Аугсбург
Аугсбург
27 Германия вр Робин Центнер
21 Германия зщ Данни да Коста
3 Германия зщ Моритц Йенц
31 Германия зщ Доминик Кор
30 Швейцария зщ Сильван Видмер
2 Австрия зщ Филипп Мвене
6 Япония пз Каисю Сано
18 Германия пз Надим Амири
8 Германия пз Пауль Небель
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
29 Германия нп Жонатан Буркардт
1 Германия вр Финн Дамен
5 Франция зщ Крислен Матсима
6 Нидерланды зщ Джеффри Гауэлеув
40 США зщ Ноакай Бэнкс
11 Германия зщ Мариус Вольф
3 Дания зщ Мадс Педерсен
17 Хорватия пз Кристиян Якич
19 Нигерия пз Фрэнк Оньека
20 Франция пз Алексис Клод-Морис
8 Косово пз Эльвис Реджбечай
9 Франция нп Самуэль Эссенд
Главные тренеры
Дания Бо Хенриксен
Дания Йесс Торуп
История личных встреч
20.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур Аугсбург2 : 3Майнц
17.02.2024 Германия - Бундеслига 22-й тур Майнц1 : 0Аугсбург
23.09.2023 Германия - Бундеслига 5-й тур Аугсбург2 : 1Майнц
11.02.2023 Германия - Бундеслига 20-й тур Майнц3 : 1Аугсбург
20.08.2022 Германия - Бундеслига 3-й тур Аугсбург1 : 2Майнц
06.04.2022 Германия - Бундеслига 26-й тур Аугсбург2 : 1Майнц
22.10.2021 Германия - Бундеслига 9-й тур Майнц4 : 1Аугсбург
28.02.2021 Германия - Бундеслига 23-й тур Майнц0 : 1Аугсбург
31.10.2020 Германия - Бундеслига 6-й тур Аугсбург3 : 1Майнц
14.06.2020 Германия - Бундеслига 31-й тур Майнц0 : 1Аугсбург
31.01.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур 1 : 0Майнц
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур Майнц2 : 0
19.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур 2 : 1Майнц
14.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур 1 : 0Майнц
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур Майнц2 : 0
04.02.2025 Кубок Германии 1/4 финала 1 : 0Аугсбург
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур 1 : 1Аугсбург
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур Аугсбург2 : 1
19.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур 0 : 2Аугсбург
15.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур 0 : 2Аугсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2154
2
Лига чемпионов
Байер2045
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2038
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2033
5
Лига Европы
Штутгарт2032
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц2031
7 Боруссия М2030
8 Вердер2130
9 Фрайбург2030
10 Вольфсбург2029
11 Боруссия Д2029
12 Аугсбург2026
13 Санкт-Паули2021
14 Унион2021
15 Хоффенхайм2018
16
Стыковая зона
Хайденхайм2014
17
Зона вылета
Хольштайн2012
18
Зона вылета
Бохум2010

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