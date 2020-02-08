Майнц - Аугсбург 08 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 08-02-2025 16:30
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
08 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 21-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Аугсбург, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Аугсбург
Аугсбург
|27
|вр
|Робин Центнер
|21
|зщ
|Данни да Коста
|3
|зщ
|Моритц Йенц
|31
|зщ
|Доминик Кор
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|6
|пз
|Каисю Сано
|18
|пз
|Надим Амири
|8
|пз
|Пауль Небель
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
|1
|вр
|Финн Дамен
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|40
|зщ
|Ноакай Бэнкс
|11
|зщ
|Мариус Вольф
|3
|зщ
|Мадс Педерсен
|17
|пз
|Кристиян Якич
|19
|пз
|Фрэнк Оньека
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|9
|нп
|Самуэль Эссенд
Главные тренеры
|Бо Хенриксен
|Йесс Торуп
История личных встреч
|20.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 3
|17.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|11.02.2023
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|3 : 1
|20.08.2022
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|06.04.2022
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|22.10.2021
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|4 : 1
|28.02.2021
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|0 : 1
|31.10.2020
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|3 : 1
|14.06.2020
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|31.01.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 0
|19.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|04.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 0
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|19.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|0 : 2
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|21
|54
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|20
|45
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|20
|38
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|20
|33
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|20
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|20
|31
|7
|Боруссия М
|20
|30
|8
|Вердер
|21
|30
|9
|Фрайбург
|20
|30
|10
|Вольфсбург
|20
|29
|11
|Боруссия Д
|20
|29
|12
|Аугсбург
|20
|26
|13
|Санкт-Паули
|20
|21
|14
|Унион
|20
|21
|15
|Хоффенхайм
|20
|18
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|20
|14
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|20
|12
| 18
Зона вылета
|Бохум
|20
|10