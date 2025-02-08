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Боруссия М - Айнтрахт 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2025 19:30
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
08 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 21-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Боруссия М
Айнтрахт Ф

Анонс матча
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Айнтрахт Ф, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
33 Германия вр Мориц Николас
29 США зщ Джозеф Скалли
3 Япония зщ Коу Итакура
30 Швейцария зщ Нико Эльведи
26 Германия зщ Лукас Ульрих
16 Германия пз Филипп Зандер
8 Германия пз Юлиан Вайгль
7 Австрия пз Кевин Штёгер
19 Франция нп Натан Нгуму
25 Германия нп Робин Хак
31 Чехия нп Томаш Чванчара
1 Германия вр Кевин Трапп
34 Германия зщ Ннамди Коллинз
35 Бразилия зщ Тута
3 Бельгия зщ Артур Теате
13 Дания зщ Расмус Кристенсен
21 Германия зщ Натаниэль Браун
15 Тунис пз Эллиес Скири
16 Швеция пз Хуго Ларссон
27 Германия пз Марио Гётце
36 Германия нп Ансгар Кнауфф
11 Франция нп Уго Экитике
Главные тренеры
Швейцария Херардо Сеоане
Германия Дино Топпмёллер
История личных встреч
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Айнтрахт Ф2 : 1Боруссия М
21.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур Айнтрахт Ф2 : 0Боруссия М
11.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур Боруссия М1 : 1Айнтрахт Ф
20.12.2023 Германия - Бундеслига 16-й тур Айнтрахт Ф2 : 1Боруссия М
15.04.2023 Германия - Бундеслига 28-й тур Айнтрахт Ф1 : 1Боруссия М
22.10.2022 Германия - Бундеслига 11-й тур Боруссия М1 : 3Айнтрахт Ф
08.05.2022 Германия - Бундеслига 33-й тур Айнтрахт Ф1 : 1Боруссия М
15.12.2021 Германия - Бундеслига 16-й тур Боруссия М2 : 3Айнтрахт Ф
17.04.2021 Германия - Бундеслига 29-й тур Боруссия М4 : 0Айнтрахт Ф
15.12.2020 Германия - Бундеслига 12-й тур Айнтрахт Ф3 : 3Боруссия М
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур 1 : 2Боруссия М
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур Боруссия М3 : 0
18.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур 3 : 1Боруссия М
14.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур 5 : 1Боруссия М
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур Боруссия М0 : 1
02.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур Айнтрахт Ф1 : 1
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 2 : 0Айнтрахт Ф
26.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур 2 : 2Айнтрахт Ф
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Айнтрахт Ф2 : 0
17.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур Айнтрахт Ф2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2154
2
Лига чемпионов
Байер2045
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2038
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2033
5
Лига Европы
Штутгарт2032
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц2031
7 Боруссия М2030
8 Вердер2130
9 Фрайбург2030
10 Вольфсбург2029
11 Боруссия Д2029
12 Аугсбург2026
13 Санкт-Паули2021
14 Унион2021
15 Хоффенхайм2018
16
Стыковая зона
Хайденхайм2014
17
Зона вылета
Хольштайн2012
18
Зона вылета
Бохум2010

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