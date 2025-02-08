ПСВ Эйндховен - Виллем II 08 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 08-02-2025 19:45
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
08 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Виллем II, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Виллем II
Тилбург
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|2
|зщ
|Рик Карсдорп
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|4
|зщ
|Армандо Обиспо
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|22
|зщ
|Йерди Схаутен
|23
|пз
|Йоей Верман
|26
|пз
|Исак Бабади
|5
|пз
|Иван Перишич
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
|9
|нп
|Люк де Йонг
|1
|вр
|Томас Дидийон
|33
|зщ
|Томми Сент-Яго
|30
|зщ
|Раффаэль Бехунек
|4
|зщ
|Эрик Схаутен
|5
|зщ
|Рунар Сигюргейрссон
|25
|зщ
|Микаэль Тирпан
|6
|зщ
|Борис Ламбер
|14
|пз
|Cisse Sandra
|16
|пз
|Ринго Мервелд
|21
|пз
|Амар Фатах
|9
|нп
|Киан Васен
Главные тренеры
|Петер Бош
История личных встреч
|28.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 2
|01.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|4 : 2
|25.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 1
|09.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 2
|08.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|3 : 0
|21.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|08.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|3 : 0
|10.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 1
|25.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 3
|01.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|6 : 1
|05.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 0
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|3 : 3
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 2
|25.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|3 : 2
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 3
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|0 : 2
|26.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 0
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|1 : 1
|12.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|6 : 2
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|21
|50
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|20
|48
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|21
|42
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|21
|37
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|20
|36
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|20
|35
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|20
|32
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|21
|26
|9
|НАК Бреда
|21
|26
|10
|Херенвен
|21
|25
|11
|НЕК Неймеген
|20
|24
|12
|ПЕК Зволле
|21
|24
|13
|Виллем II
|21
|23
|14
|Хераклес
|21
|21
|15
|Гронинген
|21
|21
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|21
|20
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|21
|14
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|20
|10