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ПСВ Эйндховен - Виллем II 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2025 19:45
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
08 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
Виллем II

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Виллем II, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Виллем II
Тилбург
1 Аргентина вр Вальтер Бенитес
2 Нидерланды зщ Рик Карсдорп
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
4 Нидерланды зщ Армандо Обиспо
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
22 Нидерланды зщ Йерди Схаутен
23 Нидерланды пз Йоей Верман
26 Нидерланды пз Исак Бабади
5 Хорватия пз Иван Перишич
11 Бельгия нп Жоан Бакайоко
9 Нидерланды нп Люк де Йонг
1 Франция вр Томас Дидийон
33 Нидерланды зщ Томми Сент-Яго
30 Австрия зщ Раффаэль Бехунек
4 Нидерланды зщ Эрик Схаутен
5 Исландия зщ Рунар Сигюргейрссон
25 Бельгия зщ Микаэль Тирпан
6 Бельгия зщ Борис Ламбер
14 Бельгия пз Cisse Sandra
16 Нидерланды пз Ринго Мервелд
21 Швеция пз Амар Фатах
9 Бельгия нп Киан Васен
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
28.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Виллем II0 : 2ПСВ Эйндховен
01.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур ПСВ Эйндховен4 : 2Виллем II
25.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Виллем II2 : 1ПСВ Эйндховен
09.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Виллем II0 : 2ПСВ Эйндховен
08.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0Виллем II
21.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Виллем II1 : 1ПСВ Эйндховен
08.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0Виллем II
10.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Виллем II2 : 1ПСВ Эйндховен
25.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Виллем II0 : 3ПСВ Эйндховен
01.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур ПСВ Эйндховен6 : 1Виллем II
05.02.2025 Кубок Нидерландов 1/4 финала ПСВ Эйндховен2 : 0
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 3 : 3ПСВ Эйндховен
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур ПСВ Эйндховен3 : 2
25.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур ПСВ Эйндховен3 : 2
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 2 : 3ПСВ Эйндховен
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Виллем II0 : 2
26.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 2 : 0Виллем II
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Виллем II1 : 1
12.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 6 : 2Виллем II
22.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Виллем II4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2150
2
Лига чемпионов
Аякс2048
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2142
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2137
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд2036
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2035
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2032
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2126
9 НАК Бреда2126
10 Херенвен2125
11 НЕК Неймеген2024
12 ПЕК Зволле2124
13 Виллем II2123
14 Хераклес2121
15 Гронинген2121
16
Стыковая зона
Спарта2120
17
Зона вылета
Валвейк2114
18
Зона вылета
Алмере Сити2010

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