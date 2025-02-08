Гронинген - НЕК Неймеген 08 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 08-02-2025 21:00
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
08 Февраля 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - НЕК Неймеген, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гронинген
Гронинген
НЕК Неймеген
Неймеген
|1
|вр
|Этьен Вассен
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|67
|зщ
|Sven Bouland
|2
|зщ
|Wouter Prins
|14
|пз
|Jorg Schreuders
|22
|пз
|Финн Стам
|8
|пз
|Йохан Хове
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|26
|нп
|Thom van Bergen
|25
|нп
|Тейс Остинг
|27
|нп
|Руй Жорж Монтейро Мендеш
|22
|вр
|Робин Руфс
|4
|зщ
|Иван Маркес
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
|2
|зщ
|Брайанн Перейра
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|6
|пз
|Мес Худемакерс
|71
|пз
|Дирк Пропер
|32
|пз
|Вито ван Кроой
|25
|нп
|Сами Уаисса
|10
|нп
|Сонтье Хансен
|18
|нп
|Коки Огава
Главные тренеры
|Дик Люккин
|Рогьер Мейер
История личных встреч
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|6 : 0
|25.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 1
|26.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 1
|12.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|4 : 3
|19.01.2022
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2
|31.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 0
|05.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 0
|05.11.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 1
|22.01.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 0
|25.10.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 0
|28.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|2 : 1
|12.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|0 : 0
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|3 : 3
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|4 : 1
|11.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|0 : 1
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|4 : 1
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 0 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|21
|50
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|20
|48
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|21
|42
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|21
|37
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|20
|36
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|20
|35
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|20
|32
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|21
|26
|9
|НАК Бреда
|21
|26
|10
|Херенвен
|21
|25
|11
|НЕК Неймеген
|20
|24
|12
|ПЕК Зволле
|21
|24
|13
|Виллем II
|21
|23
|14
|Хераклес
|21
|21
|15
|Гронинген
|21
|21
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|21
|20
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|21
|14
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|20
|10