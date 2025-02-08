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Гронинген - НЕК Неймеген 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2025 21:00
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
08 Февраля 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Гронинген
НЕК Неймеген

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - НЕК Неймеген, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
НЕК Неймеген
Неймеген
1 Нидерланды вр Этьен Вассен
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
67 Нидерланды зщ Sven Bouland
2 Нидерланды зщ Wouter Prins
14 Нидерланды пз Jorg Schreuders
22 Нидерланды пз Финн Стам
8 Норвегия пз Йохан Хове
6 Нидерланды пз Стейе Ресинк
26 Нидерланды нп Thom van Bergen
25 Нидерланды нп Тейс Остинг
27 Португалия нп Руй Жорж Монтейро Мендеш
22 Нидерланды вр Робин Руфс
4 Испания зщ Иван Маркес
3 Нидерланды зщ Филиппе Сандлер
2 Франция зщ Брайанн Перейра
24 Нидерланды зщ Калвин Вердонк
6 Нидерланды пз Мес Худемакерс
71 Нидерланды пз Дирк Пропер
32 Нидерланды пз Вито ван Кроой
25 Нидерланды нп Сами Уаисса
10 Нидерланды нп Сонтье Хансен
18 Япония нп Коки Огава
Главные тренеры
Нидерланды Дик Люккин
Нидерланды Рогьер Мейер
История личных встреч
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур НЕК Неймеген6 : 0Гронинген
25.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Гронинген0 : 1НЕК Неймеген
26.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур НЕК Неймеген1 : 1Гронинген
12.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Гронинген4 : 3НЕК Неймеген
19.01.2022 Кубок Нидерландов 1/8 финала Гронинген1 : 2НЕК Неймеген
31.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур НЕК Неймеген3 : 0Гронинген
05.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Гронинген2 : 0НЕК Неймеген
05.11.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур НЕК Неймеген1 : 1Гронинген
22.01.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Гронинген0 : 0НЕК Неймеген
25.10.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур НЕК Неймеген1 : 1Гронинген
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 1 : 0Гронинген
28.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 1 : 1Гронинген
25.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Гронинген1 : 0
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 2 : 1Гронинген
12.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур Гронинген0 : 0
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур НЕК Неймеген3 : 3
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур НЕК Неймеген4 : 1
11.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 0 : 1НЕК Неймеген
22.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 4 : 1НЕК Неймеген
18.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 1 : 0 ДВНЕК Неймеген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2150
2
Лига чемпионов
Аякс2048
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2142
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2137
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд2036
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2035
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2032
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2126
9 НАК Бреда2126
10 Херенвен2125
11 НЕК Неймеген2024
12 ПЕК Зволле2124
13 Виллем II2123
14 Хераклес2121
15 Гронинген2121
16
Стыковая зона
Спарта2120
17
Зона вылета
Валвейк2114
18
Зона вылета
Алмере Сити2010

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