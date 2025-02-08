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Фейеноорд - Спарта 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2025 22:00
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
08 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Фейеноорд
Спарта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Спарта, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Спарта
Роттердам
22 Германия вр Тимон Велленройтер
26 Нидерланды зщ Дживайро Рид
3 Нидерланды зщ Томас Белен
33 Словакия зщ Давид Ганцко
5 Нидерланды зщ Гейс Смал
14 Бразилия пз Игор Пайшао
8 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
4 Южная Корея пз Хван Ин Бём
27 Нидерланды пз Антони Миламбо
9 Япония нп Аясэ Уэда
38 Гана нп Ибрахим Осман
1 Нидерланды вр Ник Олай
2 Коморские острова зщ Саид Бакари
3 Нидерланды зщ Marvin Young
4 Нидерланды зщ Майк Эрдхёйзен
5 Нидерланды зщ Патрик ван Анхольт
8 Нидерланды пз Карел Эйтинг
6 Нидерланды пз Пелле Клемент
11 Япония пз Сюнсукэ Мито
7 Нидерланды нп Митчелл ван Берген
10 Исландия нп Кристиан Хлинссон
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
Главные тренеры
Дания Брайан Приске Педерсен
Нидерланды Морис Стейн
История личных встреч
25.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур Спарта1 : 1Фейеноорд
11.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Фейеноорд2 : 0Спарта
20.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Спарта2 : 2Фейеноорд
02.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Спарта1 : 3Фейеноорд
11.09.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Фейеноорд3 : 0Спарта
06.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Фейеноорд4 : 0Спарта
31.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Спарта0 : 1Фейеноорд
19.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала. 1-й матч Фейеноорд2 : 0Спарта
10.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Спарта0 : 2Фейеноорд
18.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Фейеноорд1 : 1Спарта
05.02.2025 Кубок Нидерландов 1/4 финала 2 : 0Фейеноорд
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 2 : 1Фейеноорд
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 6 : 1Фейеноорд
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Фейеноорд3 : 0
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 1 : 1Фейеноорд
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Спарта1 : 0
26.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 1 : 2Спарта
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Спарта1 : 1
11.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 1 : 1Спарта
22.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Спарта0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2150
2
Лига чемпионов
Аякс2048
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2142
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2137
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд2036
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2035
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2032
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2126
9 НАК Бреда2126
10 Херенвен2125
11 НЕК Неймеген2024
12 ПЕК Зволле2124
13 Виллем II2123
14 Хераклес2121
15 Гронинген2121
16
Стыковая зона
Спарта2120
17
Зона вылета
Валвейк2114
18
Зона вылета
Алмере Сити2010

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