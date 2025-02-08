Фейеноорд - Спарта 08 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 08-02-2025 22:00
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
08 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Спарта, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Спарта
Роттердам
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|3
|зщ
|Томас Белен
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|5
|зщ
|Гейс Смал
|14
|пз
|Игор Пайшао
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|4
|пз
|Хван Ин Бём
|27
|пз
|Антони Миламбо
|9
|нп
|Аясэ Уэда
|38
|нп
|Ибрахим Осман
|1
|вр
|Ник Олай
|2
|зщ
|Саид Бакари
|3
|зщ
|Marvin Young
|4
|зщ
|Майк Эрдхёйзен
|5
|зщ
|Патрик ван Анхольт
|8
|пз
|Карел Эйтинг
|6
|пз
|Пелле Клемент
|11
|пз
|Сюнсукэ Мито
|7
|нп
|Митчелл ван Берген
|10
|нп
|Кристиан Хлинссон
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
Главные тренеры
|Брайан Приске Педерсен
|Морис Стейн
История личных встреч
|25.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 1
|11.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|2 : 0
|20.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 2
|02.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 3
|11.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|3 : 0
|06.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|4 : 0
|31.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|0 : 1
|19.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала. 1-й матч
|2 : 0
|10.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|0 : 2
|18.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 1
|05.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 0
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|6 : 1
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 0
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 0
|26.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 2
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|1 : 1
|11.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|1 : 1
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|21
|50
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|20
|48
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|21
|42
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|21
|37
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|20
|36
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|20
|35
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|20
|32
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|21
|26
|9
|НАК Бреда
|21
|26
|10
|Херенвен
|21
|25
|11
|НЕК Неймеген
|20
|24
|12
|ПЕК Зволле
|21
|24
|13
|Виллем II
|21
|23
|14
|Хераклес
|21
|21
|15
|Гронинген
|21
|21
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|21
|20
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|21
|14
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|20
|10