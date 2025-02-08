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АВС - Санта-Клара 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2025 17:30
Стадион: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия), вместимость: 2500
08 Февраля 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 21-й тур
АВС
Санта-Клара

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Санта-Клара, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Санта-Клара
Понта-Делгада
93 Бразилия вр Simao Bertelli
2 Португалия зщ Фернанду Феррейра
5 Португалия зщ Жорже Тейшейра
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
3 Португалия зщ Рафаэл Родригеш
15 Испания пз Хауме
14 Бразилия пз Лукас Пиазон
6 Франция пз Баптист Ру
7 Бразилия пз Лукас Фернандес
17 Эквадор нп John Mercado
29 Кабо-Верде нп Зе Луиш
1 Бразилия вр Габриэл Батиста
23 Бразилия зщ Sidney Alexssander Pena De Lima
21 Португалия зщ Фредерику Венансиу
3 Бразилия зщ Matheus Pereira
13 Португалия зщ Луиш Роша
77 Бразилия пз Gustavo Klismahn Dimaraes Miranda
32 Бразилия пз Матеус Нунес
10 Португалия пз Рикардинью
6 Бразилия пз Адриано
17 Португалия нп Joao Costa
11 Бразилия нп Габриэл Силва
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
История личных встреч
31.08.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Санта-Клара2 : 1АВС
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 2 : 0АВС
27.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур АВС1 : 0
19.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур 3 : 1АВС
04.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур 1 : 1АВС
28.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур АВС1 : 1
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Санта-Клара2 : 1
26.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 1 : 1Санта-Клара
18.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Санта-Клара2 : 3
05.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Санта-Клара0 : 0
30.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур 1 : 2Санта-Клара
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2151
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2044
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2143
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2040
5 Санта-Клара2035
6 Каза Пия2030
7 Витория Гимарайнш2029
8 Эшторил2027
9 Фамаликан2024
10 Риу Аве2024
11 Морейренсе2023
12 Жил Висенте2022
13 Арока2022
14 Насьонал2019
15 АВС2018
16
Стыковая зона
Эштрела2017
17
Зона вылета
Фаренсе2015
18
Зона вылета
Боавишта2012

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