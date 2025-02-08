АВС - Санта-Клара 08 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 08-02-2025 17:30
Стадион: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия), вместимость: 2500
08 Февраля 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 21-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Санта-Клара, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Санта-Клара
Понта-Делгада
|93
|вр
|Simao Bertelli
|2
|зщ
|Фернанду Феррейра
|5
|зщ
|Жорже Тейшейра
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|3
|зщ
|Рафаэл Родригеш
|15
|пз
|Хауме
|14
|пз
|Лукас Пиазон
|6
|пз
|Баптист Ру
|7
|пз
|Лукас Фернандес
|17
|нп
|John Mercado
|29
|нп
|Зе Луиш
|1
|вр
|Габриэл Батиста
|23
|зщ
|Sidney Alexssander Pena De Lima
|21
|зщ
|Фредерику Венансиу
|3
|зщ
|Matheus Pereira
|13
|зщ
|Луиш Роша
|77
|пз
|Gustavo Klismahn Dimaraes Miranda
|32
|пз
|Матеус Нунес
|10
|пз
|Рикардинью
|6
|пз
|Адриано
|17
|нп
|Joao Costa
|11
|нп
|Габриэл Силва
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 1
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 0
|27.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|3 : 1
|04.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|28.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 1
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|26.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 1
|18.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 3
|05.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|0 : 0
|30.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|21
|51
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|20
|44
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|21
|43
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|20
|40
|5
|Санта-Клара
|20
|35
|6
|Каза Пия
|20
|30
|7
|Витория Гимарайнш
|20
|29
|8
|Эшторил
|20
|27
|9
|Фамаликан
|20
|24
|10
|Риу Аве
|20
|24
|11
|Морейренсе
|20
|23
|12
|Жил Висенте
|20
|22
|13
|Арока
|20
|22
|14
|Насьонал
|20
|19
|15
|АВС
|20
|18
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|20
|17
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|20
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|20
|12