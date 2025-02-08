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Вест Бромвич Альбион - Шеффилд Уэнсдей 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2025 14:30
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
08 Февраля 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 31-й тур
Вест Бромвич Альбион
Шеффилд Уэнсдей

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Главные тренеры
Англия Тони Моубрей
История личных встреч
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Шеффилд Уэнсдей3 : 2Вест Бромвич Альбион
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Шеффилд Уэнсдей3 : 0Вест Бромвич Альбион
03.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 0Шеффилд Уэнсдей
01.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 3Вест Бромвич Альбион
23.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 1Шеффилд Уэнсдей
29.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Шеффилд Уэнсдей
03.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 2Вест Бромвич Альбион
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 2 : 1Вест Бромвич Альбион
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Вест Бромвич Альбион5 : 1
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 2 : 0Вест Бромвич Альбион
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала 5 : 1Вест Бромвич Альбион
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 0 : 2Шеффилд Уэнсдей
22.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 2
19.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 3 : 0Шеффилд Уэнсдей
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала 1 : 1 4 : 3Шеффилд Уэнсдей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3166
2
Повышение
Бёрнли3161
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед3061
4
Плей-офф
Сандерленд3058
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс3145
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3044
7 Мидлсбро3044
8 Норвич Сити3042
9 Бристоль Сити3042
10 Шеффилд Уэнсдей3042
11 Ковентри Сити3141
12 Уотфорд3041
13 Куинз Парк Рейнджерс3141
14 Миллуолл3040
15 Престон Норт Энд3037
16 Оксфорд Юнайтед3137
17 Суонси Сити3034
18 Сток Сити3032
19 Кардифф Сити3031
20 Портсмут3030
21 Халл Сити3029
22
Зона вылета
Дерби Каунти3027
23
Зона вылета
Лутон Таун3027
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3025

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