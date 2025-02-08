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Сандерленд - Уотфорд 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2025 14:30
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
08 Февраля 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 31-й тур
Сандерленд
Уотфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Уотфорд, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Уотфорд2 : 1Сандерленд
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Уотфорд1 : 0Сандерленд
04.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Сандерленд2 : 0Уотфорд
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Сандерленд2 : 2Уотфорд
17.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Уотфорд2 : 2Сандерленд
01.04.2017 Англия - Премьер-лига 30-й тур Уотфорд1 : 0Сандерленд
17.12.2016 Англия - Премьер-лига 17-й тур Сандерленд1 : 0Уотфорд
15.05.2016 Англия - Премьер-лига 38-й тур Уотфорд2 : 2Сандерленд
12.12.2015 Англия - Премьер-лига 16-й тур Сандерленд0 : 1Уотфорд
03.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 2 : 3Сандерленд
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Сандерленд2 : 2
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 0 : 1Сандерленд
17.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 0 : 0Сандерленд
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала Сандерленд1 : 2 ДВ
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Уотфорд0 : 1
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 2 : 1Уотфорд
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Уотфорд1 : 2
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 0 : 2Уотфорд
14.01.2025 Англия — Чемпионшип 19-й тур 1 : 1Уотфорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3166
2
Повышение
Бёрнли3161
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед3061
4
Плей-офф
Сандерленд3058
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс3145
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3044
7 Мидлсбро3044
8 Норвич Сити3042
9 Бристоль Сити3042
10 Шеффилд Уэнсдей3042
11 Ковентри Сити3141
12 Уотфорд3041
13 Куинз Парк Рейнджерс3141
14 Миллуолл3040
15 Престон Норт Энд3037
16 Оксфорд Юнайтед3137
17 Суонси Сити3034
18 Сток Сити3032
19 Кардифф Сити3031
20 Портсмут3030
21 Халл Сити3029
22
Зона вылета
Дерби Каунти3027
23
Зона вылета
Лутон Таун3027
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3025

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