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Норвич Сити - Дерби Каунти 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2025 17:00
Стадион: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия), вместимость: 27606
08 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 31-й тур
Норвич Сити
Дерби Каунти

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Дерби Каунти, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Дерби Каунти
Дерби
История личных встреч
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Дерби Каунти2 : 3Норвич Сити
10.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Дерби Каунти0 : 1Норвич Сити
03.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Норвич Сити0 : 1Дерби Каунти
29.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Норвич Сити3 : 4Дерби Каунти
03.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Дерби Каунти1 : 1Норвич Сити
10.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Дерби Каунти1 : 1Норвич Сити
28.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Норвич Сити1 : 2Дерби Каунти
02.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Норвич Сити3 : 0Дерби Каунти
26.11.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Дерби Каунти1 : 0Норвич Сити
14.03.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Норвич Сити1 : 1Дерби Каунти
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 0 : 1Норвич Сити
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Норвич Сити5 : 1
22.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 2 : 0Норвич Сити
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 2 : 0Норвич Сити
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала Норвич Сити0 : 4
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Дерби Каунти0 : 1
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 2 : 1Дерби Каунти
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Дерби Каунти0 : 1
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Дерби Каунти0 : 2
14.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала 1 : 1 6 : 5Дерби Каунти
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3166
2
Повышение
Бёрнли3161
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед3061
4
Плей-офф
Сандерленд3058
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс3145
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3044
7 Мидлсбро3044
8 Норвич Сити3042
9 Бристоль Сити3042
10 Шеффилд Уэнсдей3042
11 Ковентри Сити3141
12 Уотфорд3041
13 Куинз Парк Рейнджерс3141
14 Миллуолл3040
15 Престон Норт Энд3037
16 Оксфорд Юнайтед3137
17 Суонси Сити3034
18 Сток Сити3032
19 Кардифф Сити3031
20 Портсмут3030
21 Халл Сити3029
22
Зона вылета
Дерби Каунти3027
23
Зона вылета
Лутон Таун3027
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3025

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