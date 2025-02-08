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Ульм 1846 - Падерборн 07 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2025 14:00
Стадион: Донауштадион (Ульм, Германия), вместимость: 19500
08 Февраля 2025 года в 15:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 21-й тур
Ульм 1846
Падерборн 07

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ульм 1846 - Падерборн 07, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Донауштадион (Ульм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ульм 1846
Ульм
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
01.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Падерборн 070 : 0Ульм 1846
01.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 3 : 2Ульм 1846
26.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Ульм 18465 : 1
18.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур 2 : 1Ульм 1846
21.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур 0 : 0Ульм 1846
14.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур Ульм 18461 : 1
02.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Падерборн 071 : 2
26.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 0 : 1Падерборн 07
19.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Падерборн 071 : 2
21.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Падерборн 071 : 2
14.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 1 : 1Падерборн 07
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2138
2
Повышение
Кёльн2037
3
Плей-офф за повышение
Магдебург2035
4 Кайзерслаутерн2035
5 Фортуна2033
6 Ганновер-962032
7 Падерборн 072031
8 Карлсруэ2030
9 Эльверсберг2029
10 Нюрнберг2028
11 Гройтер Фюрт2126
12 Дармштадт 982025
13 Герта2025
14 Шальке-042024
15 Пройссен Мюнстер2120
16
Стыковая зона
Ульм 18462017
17
Зона вылета
Айнтрахт Б2015
18
Зона вылета
Ян2114

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