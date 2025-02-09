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Реал Сосьедад - Эспаньол 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2025 19:30
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
09 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 23-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Реал Сосьедад
Эспаньол

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Эспаньол, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Эспаньол
Барселона
1ИспанияврАлекс Ремиро
27ВенесуэлазщХон Арамбуру
5ИспаниязщИгор Субельдия
21МароккозщНайеф Агер
12ИспаниязщХавьер Лопес
17ИспаниязщСерхио Гомес
4ИспанияпзМартин Субименди
22ИспанияпзБеньят Туррьентес
24ХорватияпзЛука Сучич
14ЯпониянпТакефуса Кубо
9ИсландиянпОрри Оускарссон
1ИспанияврЖоан Гарсия
23МароккозщОмар Эль-Хилали
4АлбаниязщМараш Кумбула
6УругвайзщЛеандро Кабрера
14ИспаниязщБриан Оливан
12ИспаниязщАльваро Техеро
20ЧехияпзАлекс Крал
10ИспанияпзПоль Лосано
17ИспаниянпХофре Каррерас
7ИспаниянпХавьер Пуадо
2ИспаниянпРоберто Фернандес
Главные тренеры
ИспанияИманол Альгуасиль
ИспанияМаноло Гонсалес
История личных встреч
24.08.2024Испания — Примера2-й турЭспаньол0 : 1Реал Сосьедад
13.02.2023Испания - Примера21-й турЭспаньол2 : 3Реал Сосьедад
18.09.2022Испания - Примера6-й турРеал Сосьедад2 : 1Эспаньол
04.04.2022Испания - Примера30-й турРеал Сосьедад1 : 0Эспаньол
28.11.2021Испания - Примера15-й турЭспаньол1 : 0Реал Сосьедад
02.07.2020Испания - Примера33-й турРеал Сосьедад2 : 1Эспаньол
22.01.2020Кубок Испании1/16 финалаРеал Сосьедад2 : 0Эспаньол
22.09.2019Испания - Примера5-й турЭспаньол1 : 3Реал Сосьедад
18.05.2019Испания - Примера38-й турЭспаньол2 : 0Реал Сосьедад
14.01.2019Испания - Примера19-й турРеал Сосьедад3 : 2Эспаньол
06.02.2025Кубок Испании1/4 финалаРеал Сосьедад2 : 0
02.02.2025Испания — Примера22-й тур2 : 1Реал Сосьедад
30.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й турРеал Сосьедад2 : 0
26.01.2025Испания — Примера21-й турРеал Сосьедад0 : 3
23.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й тур3 : 1Реал Сосьедад
01.02.2025Испания — Примера22-й турЭспаньол1 : 0
25.01.2025Испания — Примера21-й тур1 : 1Эспаньол
17.01.2025Испания — Примера20-й турЭспаньол2 : 1
11.01.2025Испания — Примера19-й турЭспаньол1 : 1
22.12.2024Испания — Примера18-й тур1 : 0Эспаньол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2350
2
Лига чемпионов
Атлетико М2349
3
Лига чемпионов
Барселона2245
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2344
5
Лига Европы
Вильярреал2340
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2335
7 Жирона2331
8 Осасуна2230
9 Мальорка2230
10 Бетис2329
11 Сельта2328
12 Реал Сосьедад2228
13 Севилья2228
14 Хетафе2224
15 Леганес2223
16 Лас-Пальмас2323
17 Эспаньол2223
18
Зона вылета
Алавес2221
19
Зона вылета
Валенсия2219
20
Зона вылета
Вальядолид2315

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