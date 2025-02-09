Реал Сосьедад - Эспаньол 09 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 09-02-2025 19:30
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
09 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 23-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Эспаньол, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Эспаньол
Барселона
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|27
|зщ
|Хон Арамбуру
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|21
|зщ
|Найеф Агер
|12
|зщ
|Хавьер Лопес
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|4
|пз
|Мартин Субименди
|22
|пз
|Беньят Туррьентес
|24
|пз
|Лука Сучич
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|9
|нп
|Орри Оускарссон
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|4
|зщ
|Мараш Кумбула
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|14
|зщ
|Бриан Оливан
|12
|зщ
|Альваро Техеро
|20
|пз
|Алекс Крал
|10
|пз
|Поль Лосано
|17
|нп
|Хофре Каррерас
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
|2
|нп
|Роберто Фернандес
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Маноло Гонсалес
История личных встреч
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 1
|13.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 3
|18.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 1
|04.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|28.11.2021
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 0
|02.07.2020
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 1
|22.01.2020
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 0
|22.09.2019
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 3
|18.05.2019
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 0
|14.01.2019
|Испания - Примера
|19-й тур
|3 : 2
|06.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 0
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 0
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 3
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 1
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 0
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|17.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|2 : 1
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|23
|50
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|23
|49
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|23
|44
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|23
|40
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|23
|35
|7
|Жирона
|23
|31
|8
|Осасуна
|22
|30
|9
|Мальорка
|22
|30
|10
|Бетис
|23
|29
|11
|Сельта
|23
|28
|12
|Реал Сосьедад
|22
|28
|13
|Севилья
|22
|28
|14
|Хетафе
|22
|24
|15
|Леганес
|22
|23
|16
|Лас-Пальмас
|23
|23
|17
|Эспаньол
|22
|23
| 18
Зона вылета
|Алавес
|22
|21
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|22
|19
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|23
|15