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Лион - Реймс 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2025 16:00
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
09 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Лион
Реймс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Реймс, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Реймс
Реймс
1БразилияврЛукас Перри
20ФранциязщСаэль Кумбеди
22АнголазщКлинтон Мата
19СенегалзщМусса Ньякате
3АргентиназщНиколас Тальяфико
31СербияпзНеманья Матич
7ФранцияпзЖордан Верету
8ФранцияпзКорентин Толиссо
37ГанапзЭрнест Нуама
18ФранциянпРайан Шерки
10ФранциянпАлександр Ляказетт
94ФранцияврЙеванн Диуф
31ШвециязщМалкольм Йенг
21ФранциязщСедрик Кипре
18Экваториальная ГвинеязщСерхио Акьем
23ПортугалияпзАурелиу Бута
6ФранцияпзВалентен Атаньяна
30ИрландияпзДжон Финн
86Кот-д'ИвуарпзЗаби Гуэу
7ЯпониянпДзюня Ито
17ЯпониянпКэито Накамура
74МалинпНьяма Пап Сиссоко
Главные тренеры
ПортугалияЖорже Масиэл
ПортугалияПаулу Фонсека
СловенияЛука Элснер
История личных встреч
23.11.2024Франция — Лига 112-й турРеймс1 : 1Лион
30.03.2024Франция - Лига 127-й турЛион1 : 1Реймс
01.10.2023Франция - Лига 17-й турРеймс2 : 0Лион
27.05.2023Франция - Лига 137-й турЛион3 : 0Реймс
28.08.2022Франция - Лига 14-й турРеймс1 : 1Лион
20.03.2022Франция - Лига 129-й турРеймс0 : 0Лион
01.12.2021Франция - Лига 116-й турЛион1 : 2Реймс
12.03.2021Франция - Лига 129-й турРеймс1 : 1Лион
29.11.2020Франция - Лига 112-й турЛион3 : 0Реймс
21.12.2019Франция - Лига 119-й турРеймс1 : 1Лион
02.02.2025Франция — Лига 120-й тур3 : 2Лион
30.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й турЛион1 : 1
26.01.2025Франция — Лига 119-й тур1 : 1Лион
23.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й тур0 : 0Лион
18.01.2025Франция — Лига 118-й турЛион0 : 0
06.02.2025Кубок Франции1/8 финала0 : 0 2 : 3Реймс
02.02.2025Франция — Лига 120-й турРеймс1 : 2
25.01.2025Франция — Лига 119-й тур1 : 1Реймс
19.01.2025Франция — Лига 118-й турРеймс1 : 1
14.01.2025Кубок Франции1/16 финалаРеймс1 : 1 3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2153
2
Лига чемпионов
Марсель2040
3
Лига чемпионов
Ницца2137
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2137
5
Лига Европы
Лилль2135
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2133
7 Брест2131
8 Лион2030
9 Страсбург2027
10 Тулуза2026
11 Ренн2123
12 Осер2023
13 Анже2023
14 Реймс2022
15 Нант2121
16
Стыковая зона
Сент-Этьен2118
17
Зона вылета
Гавр2117
18
Зона вылета
Монпелье2015

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