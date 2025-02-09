Лион - Реймс 09 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 09-02-2025 16:00
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
09 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Реймс, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Реймс
Реймс
|1
|вр
|Лукас Перри
|20
|зщ
|Саэль Кумбеди
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|31
|пз
|Неманья Матич
|7
|пз
|Жордан Верету
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|37
|пз
|Эрнест Нуама
|18
|нп
|Райан Шерки
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|31
|зщ
|Малкольм Йенг
|21
|зщ
|Седрик Кипре
|18
|зщ
|Серхио Акьем
|23
|пз
|Аурелиу Бута
|6
|пз
|Валентен Атаньяна
|30
|пз
|Джон Финн
|86
|пз
|Заби Гуэу
|7
|нп
|Дзюня Ито
|17
|нп
|Кэито Накамура
|74
|нп
|Ньяма Пап Сиссоко
Главные тренеры
|Жорже Масиэл
|Паулу Фонсека
|Лука Элснер
История личных встреч
|23.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 0
|28.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|20.03.2022
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 0
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 2
|12.03.2021
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
|29.11.2020
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|3 : 0
|21.12.2019
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|3 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 0
|18.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|06.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|0 : 0 2 : 3
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|25.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|14.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|21
|53
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|20
|40
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|21
|37
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|21
|37
| 5
Лига Европы
|Лилль
|21
|35
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|21
|33
|7
|Брест
|21
|31
|8
|Лион
|20
|30
|9
|Страсбург
|20
|27
|10
|Тулуза
|20
|26
|11
|Ренн
|21
|23
|12
|Осер
|20
|23
|13
|Анже
|20
|23
|14
|Реймс
|20
|22
|15
|Нант
|21
|21
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|21
|18
| 17
Зона вылета
|Гавр
|21
|17
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|20
|15