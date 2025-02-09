Страсбург - Монпелье 09 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 09-02-2025 18:15
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
09 Февраля 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Монпелье, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Монпелье
Монпелье
|1
|вр
|Джордже Петрович
|23
|зщ
|Мамаду Сарр
|2
|зщ
|Эндрю Омобамиделе
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|29
|пз
|Исмаэль Дукуре
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|8
|пз
|Андрей Сантос
|42
|пз
|Абдул Уаттара
|6
|пз
|Феликс Лемарешаль
|7
|нп
|Диегу Морейра
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|29
|зщ
|Энцо Чато
|4
|зщ
|Кики Куяте
|5
|зщ
|Модибо Саньян
|17
|зщ
|Тео Сент-Люс
|27
|зщ
|Бечир Омерагич
|22
|пз
|Халил Файад
|13
|пз
|Жорис Шотар
|11
|пз
|Тежи Саванье
|70
|пз
|Тангуй Кулибали
|7
|нп
|Анди Делор
Главные тренеры
|Лиам Росеньор
|Жан-Луи Гассе
История личных встреч
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|05.02.2023
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|2 : 0
|17.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|2 : 1
|16.01.2022
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 1
|02.01.2022
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 0
|02.10.2021
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 1
|09.05.2021
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 3
|10.02.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 2
|05.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 3
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|25.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|2 : 1
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 2 3 : 5
|31.01.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|0 : 2
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 2
|17.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 1
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 3
|04.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|21
|53
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|20
|40
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|21
|37
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|21
|37
| 5
Лига Европы
|Лилль
|21
|35
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|21
|33
|7
|Брест
|21
|31
|8
|Лион
|20
|30
|9
|Страсбург
|20
|27
|10
|Тулуза
|20
|26
|11
|Ренн
|21
|23
|12
|Осер
|20
|23
|13
|Анже
|20
|23
|14
|Реймс
|20
|22
|15
|Нант
|21
|21
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|21
|18
| 17
Зона вылета
|Гавр
|21
|17
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|20
|15