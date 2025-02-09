04:39 ()
Свернуть список

Страсбург - Монпелье 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2025 18:15
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
09 Февраля 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Страсбург
Монпелье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Монпелье, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Монпелье
Монпелье
1СербияврДжордже Петрович
23ФранциязщМамаду Сарр
2ИрландиязщЭндрю Омобамиделе
22ФранциязщГела Дуэ
29ФранцияпзИсмаэль Дукуре
19ФранцияпзХабиб Диарра
8БразилияпзАндрей Сантос
42Кот-д'ИвуарпзАбдул Уаттара
6ФранцияпзФеликс Лемарешаль
7ПортугалиянпДиегу Морейра
10НидерландынпЭмануэль Эмега
40ФранцияврБенжамен Леком
29КамерунзщЭнцо Чато
4МализщКики Куяте
5МализщМодибо Саньян
17ФранциязщТео Сент-Люс
27ШвейцариязщБечир Омерагич
22ФранцияпзХалил Файад
13ФранцияпзЖорис Шотар
11ФранцияпзТежи Саванье
70ФранцияпзТангуй Кулибали
7АлжирнпАнди Делор
Главные тренеры
АнглияЛиам Росеньор
ФранцияЖан-Луи Гассе
История личных встреч
18.08.2024Франция — Лига 11-й турМонпелье1 : 1Страсбург
03.03.2024Франция - Лига 124-й турМонпелье2 : 2Страсбург
17.09.2023Франция - Лига 15-й турСтрасбург2 : 2Монпелье
05.02.2023Франция - Лига 122-й турСтрасбург2 : 0Монпелье
17.09.2022Франция - Лига 18-й турМонпелье2 : 1Страсбург
16.01.2022Франция - Лига 121-й турСтрасбург3 : 1Монпелье
02.01.2022Кубок Франции1/16 финалаМонпелье1 : 0Страсбург
02.10.2021Франция - Лига 19-й турМонпелье1 : 1Страсбург
09.05.2021Франция - Лига 136-й турСтрасбург2 : 3Монпелье
10.02.2021Кубок Франции1/32 финалаСтрасбург0 : 2Монпелье
05.02.2025Кубок Франции1/8 финалаСтрасбург1 : 3
02.02.2025Франция — Лига 120-й тур1 : 0Страсбург
25.01.2025Франция — Лига 119-й турСтрасбург2 : 1
19.01.2025Франция — Лига 118-й тур1 : 1Страсбург
15.01.2025Кубок Франции1/16 финала2 : 2 3 : 5Страсбург
31.01.2025Франция — Лига 120-й турМонпелье0 : 2
26.01.2025Франция — Лига 119-й тур1 : 2Монпелье
17.01.2025Франция — Лига 118-й турМонпелье2 : 1
12.01.2025Франция — Лига 117-й турМонпелье1 : 3
04.01.2025Франция — Лига 116-й тур1 : 0Монпелье
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2153
2
Лига чемпионов
Марсель2040
3
Лига чемпионов
Ницца2137
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2137
5
Лига Европы
Лилль2135
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2133
7 Брест2131
8 Лион2030
9 Страсбург2027
10 Тулуза2026
11 Ренн2123
12 Осер2023
13 Анже2023
14 Реймс2022
15 Нант2121
16
Стыковая зона
Сент-Этьен2118
17
Зона вылета
Гавр2117
18
Зона вылета
Монпелье2015

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close