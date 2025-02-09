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Осер - Тулуза 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2025 18:15
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
09 Февраля 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Осер
Тулуза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Тулуза, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
Тулуза
Тулуза
16ГвианаврДонован Леон
20Кот-д'ИвуарзщСинали Дьоманде
4Бразилиязщ Жубал
92Кот-д'ИвуарзщКлеман Акпа
23НидерландызщКи-Яна Хувер
14ГаназщГидеон Менса
42ГанапзЭлиша Овусу
80ФранцияпзХан-Ноа Массенго
10ФранцияпзГаэтан Перрен
17МалипзЛассин Синайоко
25Кот-д'ИвуарнпХамед Жуниор Траоре
50ФранцияврГийом Рест
29ФранциязщДжейди Канво
6РумыниязщУмит Акдаг
3СШАзщМарк Маккензи
12НорвегиязщУоррен Каманзи
17ЧилизщГабриэль Суасо
7МароккозщЗакария Абухляль
15НорвегияпзАрон Дённум
23ВенесуэлапзКристиан Кассерес
80ГабоннпШави Бабика
9КамеруннпФранк Магри
Главные тренеры
ФранцияКристоф Пеллиссье
ИспанияКарлес Мартинес
История личных встреч
01.12.2024Франция — Лига 113-й турТулуза2 : 0Осер
27.05.2023Франция - Лига 137-й турТулуза1 : 1Осер
11.01.2023Франция - Лига 118-й турОсер0 : 5Тулуза
19.03.2022Франция - Лига 2Лига 2. 30-й турОсер1 : 2Тулуза
16.10.2021Франция - Лига 2Лига 2. 12-й турТулуза6 : 0Осер
02.02.2021Франция - Лига 2Лига 2. 23-й турОсер3 : 1Тулуза
26.09.2020Франция - Лига 2Лига 2. 5-й турТулуза3 : 1Осер
26.10.2016Франция - Кубок лиги1/16 финалаТулуза1 : 0Осер
28.10.2015Франция - Кубок лиги1/16 финалаТулуза3 : 3 ДВОсер
25.03.2012Франция - Лига 129-й турТулуза1 : 0Осер
01.02.2025Франция — Лига 120-й тур4 : 2Осер
24.01.2025Франция — Лига 119-й турОсер1 : 1
19.01.2025Франция — Лига 118-й тур2 : 0Осер
10.01.2025Франция — Лига 117-й турОсер0 : 0
05.01.2025Франция — Лига 116-й тур3 : 1Осер
05.02.2025Кубок Франции1/8 финалаТулуза0 : 2
02.02.2025Франция — Лига 120-й турТулуза1 : 1
26.01.2025Франция — Лига 119-й турТулуза1 : 2
18.01.2025Франция — Лига 118-й тур0 : 0Тулуза
15.01.2025Кубок Франции1/16 финалаТулуза2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2153
2
Лига чемпионов
Марсель2040
3
Лига чемпионов
Ницца2137
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2137
5
Лига Европы
Лилль2135
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2133
7 Брест2131
8 Лион2030
9 Страсбург2027
10 Тулуза2026
11 Ренн2123
12 Осер2023
13 Анже2023
14 Реймс2022
15 Нант2121
16
Стыковая зона
Сент-Этьен2118
17
Зона вылета
Гавр2117
18
Зона вылета
Монпелье2015

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