Осер - Тулуза 09 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 09-02-2025 18:15
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
09 Февраля 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Тулуза, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осер
Осер
Тулуза
Тулуза
|16
|вр
|Донован Леон
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|4
|зщ
|Жубал
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|23
|зщ
|Ки-Яна Хувер
|14
|зщ
|Гидеон Менса
|42
|пз
|Элиша Овусу
|80
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|10
|пз
|Гаэтан Перрен
|17
|пз
|Лассин Синайоко
|25
|нп
|Хамед Жуниор Траоре
|50
|вр
|Гийом Рест
|29
|зщ
|Джейди Канво
|6
|зщ
|Умит Акдаг
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|12
|зщ
|Уоррен Каманзи
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|7
|зщ
|Закария Абухляль
|15
|пз
|Арон Дённум
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|80
|нп
|Шави Бабика
|9
|нп
|Франк Магри
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 1
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 5
|19.03.2022
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 30-й тур
|1 : 2
|16.10.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 12-й тур
|6 : 0
|02.02.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 23-й тур
|3 : 1
|26.09.2020
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 5-й тур
|3 : 1
|26.10.2016
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|28.10.2015
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 3 ДВ
|25.03.2012
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 0
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|4 : 2
|24.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 0
|10.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|0 : 0
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|05.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|0 : 2
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 2
|18.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|21
|53
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|20
|40
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|21
|37
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|21
|37
| 5
Лига Европы
|Лилль
|21
|35
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|21
|33
|7
|Брест
|21
|31
|8
|Лион
|20
|30
|9
|Страсбург
|20
|27
|10
|Тулуза
|20
|26
|11
|Ренн
|21
|23
|12
|Осер
|20
|23
|13
|Анже
|20
|23
|14
|Реймс
|20
|22
|15
|Нант
|21
|21
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|21
|18
| 17
Зона вылета
|Гавр
|21
|17
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|20
|15