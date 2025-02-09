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Анже - Марсель 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2025 21:45
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
09 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Анже
Марсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Марсель, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Марсель
Марсель
30Кот-д'ИвуарврЯхья Фофана
25Кот-д'ИвуарзщАбдулай Бамба
21ФранциязщЖордан Лефор
24ФранцияпзЭмманюэль Бьюмла
26ФранцияпзФлоран Анен
6Кот-д'ИвуарпзЖан-Эде Аолу
93АлжирпзХарис Белькебла
10АлжирпзХимад Абделли
28АлжирпзФарид Эль-Мелали
18ГабоннпДжим Аллевина
19ФранциянпЭстебан Леполь
1АргентинаврХеронимо Рульи
62ПанамазщМикаэль Мурильо
5АргентиназщЛеонардо Балерди
13КанадазщДерек Корнелиус
3ФранциязщКентен Мерлен
44БразилияпзЛуис Энрике
21ФранцияпзВалентин Ронжье
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
25ФранцияпзАдриен Рабьо
10АнглияпзМэйсон Гринвуд
26ФранциянпБилал Надир
Главные тренеры
ФранцияАлександр Дюжо
ИталияРоберто де Дзерби
История личных встреч
04.10.2024Франция — Лига 17-й турМарсель1 : 1Анже
14.05.2023Франция - Лига 135-й турМарсель3 : 1Анже
30.09.2022Франция - Лига 19-й турАнже0 : 3Марсель
04.02.2022Франция - Лига 123-й турМарсель5 : 2Анже
22.09.2021Франция - Лига 17-й турАнже0 : 0Марсель
16.05.2021Франция - Лига 137-й турМарсель3 : 2Анже
23.12.2020Франция - Лига 117-й турАнже2 : 1Марсель
25.01.2020Франция - Лига 121-й турМарсель0 : 0Анже
03.12.2019Франция - Лига 116-й турАнже0 : 2Марсель
30.03.2019Франция - Лига 130-й турМарсель2 : 2Анже
05.02.2025Кубок Франции1/8 финала1 : 3Анже
02.02.2025Франция — Лига 120-й турАнже1 : 1
26.01.2025Франция — Лига 119-й тур1 : 0Анже
19.01.2025Франция — Лига 118-й турАнже2 : 0
15.01.2025Кубок Франции1/16 финала2 : 3Анже
02.02.2025Франция — Лига 120-й турМарсель3 : 2
26.01.2025Франция — Лига 119-й тур2 : 0Марсель
19.01.2025Франция — Лига 118-й турМарсель1 : 1
14.01.2025Кубок Франции1/16 финалаМарсель1 : 1 3 : 4
11.01.2025Франция — Лига 117-й тур1 : 2Марсель
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2153
2
Лига чемпионов
Марсель2040
3
Лига чемпионов
Ницца2137
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2137
5
Лига Европы
Лилль2135
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2133
7 Брест2131
8 Лион2030
9 Страсбург2027
10 Тулуза2026
11 Ренн2123
12 Осер2023
13 Анже2023
14 Реймс2022
15 Нант2121
16
Стыковая зона
Сент-Этьен2118
17
Зона вылета
Гавр2117
18
Зона вылета
Монпелье2015

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