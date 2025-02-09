Анже - Марсель 09 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 09-02-2025 21:45
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
09 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Марсель, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Анже
Марсель
Марсель
|30
|вр
|Яхья Фофана
|25
|зщ
|Абдулай Бамба
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|24
|пз
|Эмманюэль Бьюмла
|26
|пз
|Флоран Анен
|6
|пз
|Жан-Эде Аолу
|93
|пз
|Харис Белькебла
|10
|пз
|Химад Абделли
|28
|пз
|Фарид Эль-Мелали
|18
|нп
|Джим Аллевина
|19
|нп
|Эстебан Леполь
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|13
|зщ
|Дерек Корнелиус
|3
|зщ
|Кентен Мерлен
|44
|пз
|Луис Энрике
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|26
|нп
|Билал Надир
Главные тренеры
|Александр Дюжо
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|04.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|3 : 1
|30.09.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|04.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|5 : 2
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 2
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|25.01.2020
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|03.12.2019
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 2
|30.03.2019
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 2
|05.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 3
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 0
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 0
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 3
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|3 : 2
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|2 : 0
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|14.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 4
|11.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|21
|53
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|20
|40
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|21
|37
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|21
|37
| 5
Лига Европы
|Лилль
|21
|35
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|21
|33
|7
|Брест
|21
|31
|8
|Лион
|20
|30
|9
|Страсбург
|20
|27
|10
|Тулуза
|20
|26
|11
|Ренн
|21
|23
|12
|Осер
|20
|23
|13
|Анже
|20
|23
|14
|Реймс
|20
|22
|15
|Нант
|21
|21
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|21
|18
| 17
Зона вылета
|Гавр
|21
|17
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|20
|15