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Наполи - Удинезе 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2025 21:45
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
09 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 24-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Наполи
Удинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Удинезе, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Удинезе
Удине
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
5БразилиязщЖуан Жесус
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
7БразилияпзДавид Нерес
21ИталиянпМаттео Политано
11БельгиянпРомелу Лукаку
90РумынияврРэзван Сава
28ФранциязщУмар Соле
29СловениязщЯка Бийол
31ДаниязщТомас Кристенсен
11Кот-д'ИвуарзщХассан Камара
77АнголапзРуй Модешту
8СловенияпзСанди Ловрич
25ШвецияпзЙеспер Карлстрём
5АргентинапзМартин Пайеро
10ФранциянпФлорьян Товен
17ИталиянпЛоренцо Лукка
Главные тренеры
ИталияАнтонио Конте
ГерманияКоста Руньяич
История личных встреч
14.12.2024Италия — Серия А16-й турУдинезе1 : 3Наполи
06.05.2024Италия - Серия А35-й турУдинезе1 : 1Наполи
27.09.2023Италия - Серия А6-й турНаполи4 : 1Удинезе
04.05.2023Италия - Серия АСерия А. 33-й турУдинезе1 : 1Наполи
12.11.2022Италия - Серия АСерия А. 15-й турНаполи3 : 2Удинезе
19.03.2022Италия - Серия А30-й турНаполи2 : 1Удинезе
20.09.2021Италия - Серия А4-й турУдинезе0 : 4Наполи
11.05.2021Италия - Серия А36-й турНаполи5 : 1Удинезе
10.01.2021Италия - Серия А17-й турУдинезе1 : 2Наполи
19.07.2020Италия - Серия А34-й турНаполи2 : 1Удинезе
02.02.2025Италия — Серия А23-й тур1 : 1Наполи
25.01.2025Италия — Серия А22-й турНаполи2 : 1
18.01.2025Италия — Серия А21-й тур2 : 3Наполи
12.01.2025Италия — Серия А20-й турНаполи2 : 0
04.01.2025Италия — Серия А19-й тур0 : 3Наполи
01.02.2025Италия — Серия А23-й турУдинезе3 : 2
26.01.2025Италия — Серия А22-й турУдинезе1 : 2
20.01.2025Италия — Серия А21-й тур4 : 1Удинезе
11.01.2025Италия — Серия А20-й турУдинезе0 : 0
04.01.2025Италия — Серия А19-й тур0 : 0Удинезе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2354
2
Лига чемпионов
Интер М2351
3
Лига чемпионов
Аталанта2450
4
Лига чемпионов
Ювентус2443
5
Лига Европы
Фиорентина2342
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио2342
7 Милан2338
8 Болонья2237
9 Рома2331
10 Удинезе2329
11 Торино2428
12 Дженоа2427
13 Лечче2323
14 Верона2423
15 Комо2422
16 Эмполи2421
17 Кальяри2321
18
Зона вылета
Парма2320
19
Зона вылета
Венеция2316
20
Зона вылета
Монца2313

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