Наполи - Удинезе 09 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 09-02-2025 21:45
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
09 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 24-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Удинезе, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Удинезе
Удине
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|7
|пз
|Давид Нерес
|21
|нп
|Маттео Политано
|11
|нп
|Ромелу Лукаку
|90
|вр
|Рэзван Сава
|28
|зщ
|Умар Соле
|29
|зщ
|Яка Бийол
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|11
|зщ
|Хассан Камара
|77
|пз
|Руй Модешту
|8
|пз
|Санди Ловрич
|25
|пз
|Йеспер Карлстрём
|5
|пз
|Мартин Пайеро
|10
|нп
|Флорьян Товен
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Коста Руньяич
История личных встреч
|14.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|1 : 3
|06.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 1
|04.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 33-й тур
|1 : 1
|12.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 15-й тур
|3 : 2
|19.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 1
|20.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 4
|11.05.2021
|Италия - Серия А
|36-й тур
|5 : 1
|10.01.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|19.07.2020
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 1
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|2 : 3
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 0
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|3 : 2
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|20.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|4 : 1
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|0 : 0
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|23
|54
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|23
|51
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|24
|50
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|24
|43
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|23
|42
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|23
|42
|7
|Милан
|23
|38
|8
|Болонья
|22
|37
|9
|Рома
|23
|31
|10
|Удинезе
|23
|29
|11
|Торино
|24
|28
|12
|Дженоа
|24
|27
|13
|Лечче
|23
|23
|14
|Верона
|24
|23
|15
|Комо
|24
|22
|16
|Эмполи
|24
|21
|17
|Кальяри
|23
|21
| 18
Зона вылета
|Парма
|23
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|23
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|23
|13