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Лейпциг - Санкт-Паули 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2025 18:30
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
09 Февраля 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 21-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
РБ Лейпциг
Санкт-Паули

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Санкт-Паули, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Санкт-Паули
Гамбург
1 Венгрия вр Петер Гулачи
16 Германия зщ Лукас Клостерман
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
23 Франция зщ Кастелло Люкеба
22 Германия зщ Давид Раум
13 Австрия пз Николас Зайвальд
8 Мали пз Амаду Айдара
10 Нидерланды пз Хави Симонс
7 Норвегия нп Антонио Нуса
11 Бельгия нп Луа Опенда
30 Словения нп Беньямин Шешко
22 Босния и Герцеговина вр Никола Василь
5 Германия зщ Хауке Валь
8 Швеция зщ Эрик Смит
4 Австрия зщ Давид Немет
21 Германия зщ Ларс Рицка
23 Германия пз Филипп Трой
7 Австралия пз Джексон Ирвайн
6 США пз Джеймс Сэндс
17 Англия нп Оладапо Афолаян
11 Германия нп Йоханнес Эггештайн
13 Германия нп Ноа Вайсхаупт
Главные тренеры
Германия Марко Розе
Германия Александер Блессин
История личных встреч
29.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала РБ Лейпциг4 : 2Санкт-Паули
22.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур Санкт-Паули0 : 0РБ Лейпциг
12.02.2016 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Санкт-Паули1 : 0РБ Лейпциг
23.08.2015 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур РБ Лейпциг0 : 1Санкт-Паули
03.05.2015 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Санкт-Паули1 : 0РБ Лейпциг
23.11.2014 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур РБ Лейпциг4 : 1Санкт-Паули
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур 0 : 0РБ Лейпциг
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 1 : 0РБ Лейпциг
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур РБ Лейпциг2 : 2
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур РБ Лейпциг2 : 1
18.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур 3 : 3РБ Лейпциг
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур Санкт-Паули1 : 1
26.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур Санкт-Паули3 : 0
18.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур 0 : 2Санкт-Паули
15.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур 1 : 0Санкт-Паули
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур Санкт-Паули0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2154
2
Лига чемпионов
Байер2146
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2139
4
Лига чемпионов
Штутгарт2135
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2033
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург2133
7 Майнц2132
8 Боруссия М2131
9 Вольфсбург2130
10 Вердер2130
11 Боруссия Д2129
12 Аугсбург2127
13 Унион2124
14 Санкт-Паули2021
15 Хоффенхайм2118
16
Стыковая зона
Хайденхайм2114
17
Зона вылета
Хольштайн2012
18
Зона вылета
Бохум2010

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