Лейпциг - Санкт-Паули 09 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 09-02-2025 18:30
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
09 Февраля 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 21-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Санкт-Паули, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Санкт-Паули
Гамбург
|1
|вр
|Петер Гулачи
|16
|зщ
|Лукас Клостерман
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|8
|пз
|Амаду Айдара
|10
|пз
|Хави Симонс
|7
|нп
|Антонио Нуса
|11
|нп
|Луа Опенда
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|4
|зщ
|Давид Немет
|21
|зщ
|Ларс Рицка
|23
|пз
|Филипп Трой
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|6
|пз
|Джеймс Сэндс
|17
|нп
|Оладапо Афолаян
|11
|нп
|Йоханнес Эггештайн
|13
|нп
|Ноа Вайсхаупт
Главные тренеры
|Марко Розе
|Александер Блессин
История личных встреч
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|4 : 2
|22.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|12.02.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|23.08.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 1
|03.05.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 0
|23.11.2014
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|0 : 0
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 3
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|26.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|3 : 0
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|0 : 2
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|21
|54
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|21
|46
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|21
|39
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|21
|35
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|20
|33
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|21
|33
|7
|Майнц
|21
|32
|8
|Боруссия М
|21
|31
|9
|Вольфсбург
|21
|30
|10
|Вердер
|21
|30
|11
|Боруссия Д
|21
|29
|12
|Аугсбург
|21
|27
|13
|Унион
|21
|24
|14
|Санкт-Паули
|20
|21
|15
|Хоффенхайм
|21
|18
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|21
|14
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|20
|12
| 18
Зона вылета
|Бохум
|20
|10