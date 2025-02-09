Фортуна - Аякс 09 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 09-02-2025 15:30
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
09 Февраля 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Аякс, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Аякс
Амстердам
|1
|вр
|Luuk Koopmans
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|14
|зщ
|Родриго Гут
|6
|зщ
|Сиб ван Оттеле
|12
|пз
|Иву Пинту
|20
|пз
|Эдуар Мишю
|10
|пз
|Ален Халилович
|8
|нп
|Яспер Дахлаус
|80
|нп
|Райан Фоссо-Имефак
|7
|нп
|Кристоффер Петерсон
|23
|нп
|Алессио да Круз
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|24
|зщ
|Даниэле Ругани
|15
|зщ
|Юри Бас
|18
|пз
|Дави Классен
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|20
|нп
|Бертран Траоре
|9
|нп
|Брайан Бробби
|23
|нп
|Стивен Бергёйс
Главные тренеры
|Данни Бёйс
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|18.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|5 : 0
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 0
|09.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|4 : 0
|06.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 3
|22.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|5 : 0
|21.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 5
|24.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 2
|31.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|5 : 2
|25.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|5 : 0
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|26.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 4
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|4 : 1
|10.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|0 : 3
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|2 : 5
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 1
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|0 : 2
|14.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|22
|51
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|20
|48
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|21
|42
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|21
|39
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|21
|37
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|20
|35
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|21
|32
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|21
|26
|9
|НАК Бреда
|21
|26
|10
|Херенвен
|21
|25
|11
|НЕК Неймеген
|21
|24
|12
|ПЕК Зволле
|21
|24
|13
|Виллем II
|22
|24
|14
|Хераклес
|22
|24
|15
|Гронинген
|22
|24
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|22
|20
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|21
|14
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|20
|10