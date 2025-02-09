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Фортуна - Аякс 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2025 15:30
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
09 Февраля 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Фортуна
Аякс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Аякс, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Аякс
Амстердам
1 Нидерланды вр Luuk Koopmans
4 Бельгия зщ Шон Адевойе
14 Бразилия зщ Родриго Гут
6 Нидерланды зщ Сиб ван Оттеле
12 Португалия пз Иву Пинту
20 Франция пз Эдуар Мишю
10 Хорватия пз Ален Халилович
8 Нидерланды нп Яспер Дахлаус
80 Швейцария нп Райан Фоссо-Имефак
7 Швеция нп Кристоффер Петерсон
23 Кабо-Верде нп Алессио да Круз
22 Нидерланды вр Ремко Пасвер
3 Дания зщ Антон Гоэи
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
24 Италия зщ Даниэле Ругани
15 Нидерланды зщ Юри Бас
18 Нидерланды пз Дави Классен
6 Англия пз Джордан Хендерсон
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
20 Буркина-Фасо нп Бертран Траоре
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
23 Нидерланды нп Стивен Бергёйс
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
18.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур Аякс5 : 0Фортуна
10.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Аякс2 : 2Фортуна
03.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Фортуна0 : 0Аякс
09.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Аякс4 : 0Фортуна
06.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Фортуна2 : 3Аякс
22.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Аякс5 : 0Фортуна
21.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Фортуна0 : 5Аякс
24.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Фортуна1 : 2Аякс
31.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Аякс5 : 2Фортуна
25.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Аякс5 : 0Фортуна
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 2 : 2Фортуна
26.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Фортуна1 : 4
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 4 : 1Фортуна
10.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур Фортуна0 : 3
22.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 2 : 5Фортуна
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Аякс2 : 1
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Аякс2 : 1
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 1 : 0Аякс
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 0 : 2Аякс
14.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8 финала 2 : 0Аякс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2251
2
Лига чемпионов
Аякс2048
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2142
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд2139
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2137
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2035
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2132
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2126
9 НАК Бреда2126
10 Херенвен2125
11 НЕК Неймеген2124
12 ПЕК Зволле2124
13 Виллем II2224
14 Хераклес2224
15 Гронинген2224
16
Стыковая зона
Спарта2220
17
Зона вылета
Валвейк2114
18
Зона вылета
Алмере Сити2010

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