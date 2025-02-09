АЗ Алкмар - ПЕК Зволле 09 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 09-02-2025 17:45
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
09 Февраля 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - ПЕК Зволле, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
ПЕК Зволле
Зволле
|41
|вр
|Йерун Зут
|30
|зщ
|Денсо Касиус
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|18
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|6
|зщ
|Пер Копмейнерс
|8
|пз
|Йорди Класи
|17
|пз
|Джейден Аддай
|10
|пз
|Свен Мейнанс
|23
|пз
|Майкель Лахдо
|9
|нп
|Трой Пэрротт
|40
|вр
|Мике Хауптмейер
|3
|зщ
|Оливье Артссен
|28
|зщ
|Simon Graves
|4
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|33
|зщ
|Damian van der Haar
|6
|пз
|Anouar El Azzouzi
|10
|пз
|Дэйв ван ден Берг
|35
|пз
|Жамиру Монтейру
|50
|пз
|Филип Крастев
|11
|нп
|Дилан Мбайо
|9
|нп
|Дилан Венте
Главные тренеры
|Йонни Янсен
История личных встреч
|20.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 2
|20.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 3
|10.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 1
|30.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 2
|09.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 1
|19.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 1
|23.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 0
|07.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 3
|10.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|0 : 0
|06.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|3 : 1
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|0 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|4 : 3
|26.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 2
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|3 : 3
|26.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 4
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|3 : 1
|11.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|0 : 1
|20.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|22
|51
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|20
|48
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|21
|42
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|21
|39
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|21
|37
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|20
|35
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|21
|32
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|21
|26
|9
|НАК Бреда
|21
|26
|10
|Херенвен
|21
|25
|11
|НЕК Неймеген
|21
|24
|12
|ПЕК Зволле
|21
|24
|13
|Виллем II
|22
|24
|14
|Хераклес
|22
|24
|15
|Гронинген
|22
|24
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|22
|20
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|21
|14
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|20
|10