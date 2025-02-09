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АЗ Алкмар - ПЕК Зволле 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2025 17:45
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
09 Февраля 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
АЗ Алкмар
ПЕК Зволле

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - ПЕК Зволле, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
ПЕК Зволле
Зволле
41 Нидерланды вр Йерун Зут
30 Нидерланды зщ Денсо Касиус
5 Португалия зщ Алешандре Пенетра
4 Нидерланды зщ Бруно Мартинс Инди
18 Норвегия зщ Давид Мёллер Вольфе
6 Нидерланды зщ Пер Копмейнерс
8 Нидерланды пз Йорди Класи
17 Нидерланды пз Джейден Аддай
10 Нидерланды пз Свен Мейнанс
23 Швеция пз Майкель Лахдо
9 Ирландия нп Трой Пэрротт
40 Нидерланды вр Мике Хауптмейер
3 Нидерланды зщ Оливье Артссен
28 Дания зщ Simon Graves
4 Ирландия зщ Ансельмо Макнулти
33 Нидерланды зщ Damian van der Haar
6 Нидерланды пз Anouar El Azzouzi
10 Нидерланды пз Дэйв ван ден Берг
35 Кабо-Верде пз Жамиру Монтейру
50 Болгария пз Филип Крастев
11 Бельгия нп Дилан Мбайо
9 Нидерланды нп Дилан Венте
Главные тренеры
Нидерланды Йонни Янсен
История личных встреч
20.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур ПЕК Зволле1 : 2АЗ Алкмар
20.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур АЗ Алкмар2 : 2ПЕК Зволле
24.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур ПЕК Зволле0 : 3АЗ Алкмар
10.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур ПЕК Зволле2 : 1АЗ Алкмар
30.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур АЗ Алкмар3 : 2ПЕК Зволле
09.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур ПЕК Зволле1 : 1АЗ Алкмар
19.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур АЗ Алкмар1 : 1ПЕК Зволле
23.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур АЗ Алкмар2 : 0ПЕК Зволле
07.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур ПЕК Зволле0 : 3АЗ Алкмар
10.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур ПЕК Зволле0 : 0АЗ Алкмар
06.02.2025 Кубок Нидерландов 1/4 финала АЗ Алкмар3 : 1
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 0 : 2АЗ Алкмар
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 4 : 3АЗ Алкмар
26.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур АЗ Алкмар1 : 2
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур АЗ Алкмар1 : 0
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур ПЕК Зволле3 : 3
26.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 1 : 4ПЕК Зволле
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур ПЕК Зволле3 : 1
11.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур ПЕК Зволле0 : 1
20.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 1 : 1ПЕК Зволле
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2251
2
Лига чемпионов
Аякс2048
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2142
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд2139
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2137
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2035
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2132
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2126
9 НАК Бреда2126
10 Херенвен2125
11 НЕК Неймеген2124
12 ПЕК Зволле2124
13 Виллем II2224
14 Хераклес2224
15 Гронинген2224
16
Стыковая зона
Спарта2220
17
Зона вылета
Валвейк2114
18
Зона вылета
Алмере Сити2010

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