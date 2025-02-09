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Аланьяспор - Фенербахче 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2025 15:00
Стадион: Кырбыйык Холдинг (Аланья, Турция), вместимость: 15000
09 Февраля 2025 года в 16:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 23-й тур
Аланьяспор
Фенербахче

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аланьяспор - Фенербахче, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Кырбыйык Холдинг (Аланья, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аланьяспор
Аланья
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
30.08.2024 Турция — Суперлига 4-й тур Фенербахче3 : 0Аланьяспор
11.02.2024 Турция - Суперлига 25-й тур Фенербахче2 : 2Аланьяспор
24.09.2023 Турция - Суперлига 6-й тур Аланьяспор0 : 1Фенербахче
19.03.2023 Турция - Суперлига 26-й тур Аланьяспор1 : 3Фенербахче
18.09.2022 Турция - Суперлига 7-й тур Фенербахче5 : 0Аланьяспор
13.03.2022 Турция - Суперлига 29-й тур Аланьяспор2 : 5Фенербахче
24.10.2021 Турция - Суперлига 10-й тур Фенербахче1 : 2Аланьяспор
29.04.2021 Турция - Суперлига 38-й тур Аланьяспор0 : 0Фенербахче
07.01.2021 Турция - Суперлига 17-й тур Фенербахче2 : 1Аланьяспор
28.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Фенербахче1 : 1Аланьяспор
02.02.2025 Турция — Суперлига 22-й тур 0 : 1Аланьяспор
25.01.2025 Турция — Суперлига 21-й тур Аланьяспор5 : 4
19.01.2025 Турция — Суперлига 20-й тур 3 : 0Аланьяспор
12.01.2025 Турция — Суперлига 19-й тур 1 : 1Аланьяспор
03.01.2025 Турция — Суперлига 18-й тур Аланьяспор2 : 1
02.02.2025 Турция — Суперлига 22-й тур Фенербахче3 : 2
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 2 : 2Фенербахче
26.01.2025 Турция — Суперлига 21-й тур Фенербахче3 : 2
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Фенербахче0 : 0
19.01.2025 Турция — Суперлига 20-й тур 0 : 4Фенербахче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2157
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче2151
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор2243
4
Квалификация Лиги конференций
Эюпспор2139
5 Бешикташ2135
6 Гёзтепе2134
7 Истанбул Башакшехир2132
8 Касымпаша2128
9 Аланьяспор2128
10 Ризеспор2127
11 Трабзонспор2026
12 Газиантеп2126
13 Антальяспор2125
14 Коньяспор2224
15 Сивасспор2223
16
Зона вылета
Кайсериспор2120
17
Зона вылета
Бодрум2116
18
Зона вылета
Хатайспор2210
19
Зона вылета
Адана Демирспор215

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