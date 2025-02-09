Аланьяспор - Фенербахче 09 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 09-02-2025 15:00
Стадион: Кырбыйык Холдинг (Аланья, Турция), вместимость: 15000
09 Февраля 2025 года в 16:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аланьяспор - Фенербахче, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Кырбыйык Холдинг (Аланья, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аланьяспор
Аланья
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|30.08.2024
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|3 : 0
|11.02.2024
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|Турция - Суперлига
|6-й тур
|0 : 1
|19.03.2023
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|1 : 3
|18.09.2022
|Турция - Суперлига
|7-й тур
|5 : 0
|13.03.2022
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|2 : 5
|24.10.2021
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|1 : 2
|29.04.2021
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|0 : 0
|07.01.2021
|Турция - Суперлига
|17-й тур
|2 : 1
|28.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|02.02.2025
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|0 : 1
|25.01.2025
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|5 : 4
|19.01.2025
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|3 : 0
|12.01.2025
|Турция — Суперлига
|19-й тур
|1 : 1
|03.01.2025
|Турция — Суперлига
|18-й тур
|2 : 1
|02.02.2025
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|3 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 2
|26.01.2025
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|3 : 2
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 0
|19.01.2025
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|21
|57
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|21
|51
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|22
|43
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Эюпспор
|21
|39
|5
|Бешикташ
|21
|35
|6
|Гёзтепе
|21
|34
|7
|Истанбул Башакшехир
|21
|32
|8
|Касымпаша
|21
|28
|9
|Аланьяспор
|21
|28
|10
|Ризеспор
|21
|27
|11
|Трабзонспор
|20
|26
|12
|Газиантеп
|21
|26
|13
|Антальяспор
|21
|25
|14
|Коньяспор
|22
|24
|15
|Сивасспор
|22
|23
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|21
|20
| 17
Зона вылета
|Бодрум
|21
|16
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|22
|10
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|21
|5