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Ганновер-96 - Фортуна 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2025 14:30
Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49951
09 Февраля 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 21-й тур
Ганновер-96
Фортуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Фортуна, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Фортуна
Дюссельдорф
История личных встреч
30.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Фортуна1 : 0Ганновер-96
02.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Ганновер-962 : 2Фортуна
24.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Фортуна1 : 1Ганновер-96
21.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Фортуна3 : 3Ганновер-96
08.11.2022 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Ганновер-962 : 0Фортуна
16.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Ганновер-960 : 0Фортуна
06.11.2021 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Фортуна1 : 1Ганновер-96
27.10.2021 Кубок Германии 2-й раунд Ганновер-963 : 0Фортуна
21.02.2021 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Фортуна3 : 2Ганновер-96
24.10.2020 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Ганновер-963 : 0Фортуна
02.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 2 : 2Ганновер-96
26.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Ганновер-962 : 2
17.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур 0 : 1Ганновер-96
22.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Ганновер-960 : 0
15.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 1 : 0Ганновер-96
01.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Фортуна3 : 2
25.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 2 : 3Фортуна
17.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Фортуна2 : 2
20.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Фортуна2 : 5
14.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 1 : 1Фортуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2138
2
Повышение
Кайзерслаутерн2138
3
Плей-офф за повышение
Кёльн2037
4 Магдебург2135
5 Падерборн 072134
6 Фортуна2033
7 Эльверсберг2132
8 Ганновер-962032
9 Нюрнберг2131
10 Карлсруэ2030
11 Гройтер Фюрт2126
12 Дармштадт 982125
13 Герта2125
14 Шальке-042024
15 Пройссен Мюнстер2120
16
Стыковая зона
Ульм 18462117
17
Зона вылета
Айнтрахт Б2015
18
Зона вылета
Ян2114

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