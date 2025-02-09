Карлсруэ - Айнтрахт Б 09 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 09-02-2025 14:30
Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 34302
09 Февраля 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 21-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Айнтрахт Б, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
|01.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 2
|10.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|27.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|01.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|16.09.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|14.03.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 0
|21.11.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|21.05.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|17.12.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|0 : 0
|20.02.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 2
|31.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 2
|25.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 3
|19.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|21.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|1 : 2
|13.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|4 : 2
|01.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|24.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|1 : 1
|18.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|0 : 0
|21.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|15.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Гамбург
|21
|38
| 2
Повышение
|Кайзерслаутерн
|21
|38
| 3
Плей-офф за повышение
|Кёльн
|20
|37
|4
|Магдебург
|21
|35
|5
|Падерборн 07
|21
|34
|6
|Фортуна
|20
|33
|7
|Эльверсберг
|21
|32
|8
|Ганновер-96
|20
|32
|9
|Нюрнберг
|21
|31
|10
|Карлсруэ
|20
|30
|11
|Гройтер Фюрт
|21
|26
|12
|Дармштадт 98
|21
|25
|13
|Герта
|21
|25
|14
|Шальке-04
|20
|24
|15
|Пройссен Мюнстер
|21
|20
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|21
|17
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|20
|15
| 18
Зона вылета
|Ян
|21
|14