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Карлсруэ - Айнтрахт Б 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2025 14:30
Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 34302
09 Февраля 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 21-й тур
Карлсруэ
Айнтрахт Б

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Айнтрахт Б, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
01.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Айнтрахт Б1 : 2Карлсруэ
10.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Айнтрахт Б2 : 0Карлсруэ
27.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Карлсруэ2 : 0Айнтрахт Б
01.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Карлсруэ1 : 1Айнтрахт Б
16.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Айнтрахт Б2 : 1Карлсруэ
14.03.2021 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Карлсруэ0 : 0Айнтрахт Б
21.11.2020 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Айнтрахт Б1 : 3Карлсруэ
21.05.2017 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Айнтрахт Б2 : 1Карлсруэ
17.12.2016 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Карлсруэ0 : 0Айнтрахт Б
20.02.2016 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Карлсруэ2 : 2Айнтрахт Б
31.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 2 : 2Карлсруэ
25.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Карлсруэ2 : 3
19.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур 2 : 1Карлсруэ
21.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур 1 : 2Карлсруэ
13.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур Карлсруэ4 : 2
01.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Айнтрахт Б1 : 2
24.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 1 : 1Айнтрахт Б
18.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Айнтрахт Б0 : 0
21.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур 1 : 0Айнтрахт Б
15.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур Айнтрахт Б0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2138
2
Повышение
Кайзерслаутерн2138
3
Плей-офф за повышение
Кёльн2037
4 Магдебург2135
5 Падерборн 072134
6 Фортуна2033
7 Эльверсберг2132
8 Ганновер-962032
9 Нюрнберг2131
10 Карлсруэ2030
11 Гройтер Фюрт2126
12 Дармштадт 982125
13 Герта2125
14 Шальке-042024
15 Пройссен Мюнстер2120
16
Стыковая зона
Ульм 18462117
17
Зона вылета
Айнтрахт Б2015
18
Зона вылета
Ян2114

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