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Видзев - Краковия 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2025 15:45
Стадион: Мейски (Лодзь, Польша), вместимость: 18018
09 Февраля 2025 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 20-й тур
Видзев
Краковия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Видзев - Краковия, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Лодзь, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Видзев
Лодзь
Краковия
Краков
История личных встреч
05.08.2024 Польша — Экстракласса 3-й тур Краковия1 : 3Видзев
16.03.2024 Польша - Экстракласса 25-й тур Краковия2 : 2Видзев
17.09.2023 Польша - Экстракласса 8-й тур Видзев2 : 0Краковия
02.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Краковия1 : 1Видзев
09.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 9-й тур Видзев2 : 0Краковия
31.01.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур 4 : 1Видзев
07.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур Видзев2 : 1
30.11.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур Видзев2 : 3
25.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур 2 : 0Видзев
09.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур Видзев2 : 0
01.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур Краковия0 : 0
08.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур 0 : 0Краковия
29.11.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур Краковия1 : 1
23.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур 3 : 2Краковия
09.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур Краковия3 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Лех П1941
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2038
3
Квалификация Лиги конференций
Ракув2037
4 Погонь2033
5 Легия2033
6 Краковия1932
7 Гурник З2031
8 ГКС Катовице2029
9 Мотор1929
10 Пяст2028
11 Видзев1925
12 Сталь2022
13 Радомяк2021
14 Корона1919
15 Заглембе Л1919
16
Зона вылета
Пуща1919
17
Зона вылета
Лехия1915
18
Зона вылета
Шлёнск2011

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