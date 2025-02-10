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Интер - Фиорентина 10 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 10-02-2025 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
10 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 24-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Интер М
Фиорентина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Фиорентина, которое состоится 10 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Фиорентина
Флоренция
1 Швейцария вр Ян Зоммер
28 Франция зщ Бенжамен Павар
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
95 Италия зщ Алессандро Бастони
36 Италия зщ Маттео Дармиан
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
7 Польша пз Пётр Зелиньски
59 Польша пз Никола Залевски
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
9 Франция нп Маркус Тюрам
43 Испания вр Давид де Хеа
2 Бразилия зщ Додо
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
6 Италия зщ Лука Раньери
21 Германия пз Робин Госенс
29 Франция пз Ясин Адли
8 Италия пз Роландо Мандрагора
23 Италия пз Андреа Кольпани
9 Аргентина нп Лукас Бельтран
17 Италия нп Николо Дзаньоло
20 Италия нп Мойзе Кин
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Италия Раффаэле Палладино
История личных встреч
06.02.2025 Италия — Серия А 14-й тур Фиорентина3 : 0Интер М
28.01.2024 Италия - Серия А 22-й тур Фиорентина0 : 1Интер М
03.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Интер М4 : 0Фиорентина
24.05.2023 Кубок Италии Финал Фиорентина1 : 2Интер М
01.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 28-й тур Интер М0 : 1Фиорентина
22.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 11-й тур Фиорентина3 : 4Интер М
19.03.2022 Италия - Серия А 30-й тур Интер М1 : 1Фиорентина
21.09.2021 Италия - Серия А 5-й тур Фиорентина1 : 3Интер М
05.02.2021 Италия - Серия А 21-й тур Фиорентина0 : 2Интер М
13.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Фиорентина1 : 2 ДВИнтер М
06.02.2025 Италия — Серия А 14-й тур Фиорентина3 : 0Интер М
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур 1 : 1Интер М
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Интер М3 : 0
26.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур 0 : 4Интер М
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 0 : 1Интер М
06.02.2025 Италия — Серия А 14-й тур Фиорентина3 : 0Интер М
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Фиорентина2 : 1
26.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур 1 : 2Фиорентина
19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Фиорентина1 : 1
13.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур 2 : 1Фиорентина
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 24-го тура Серии A: «Интер» — «Фиорентина». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2354
2
Лига чемпионов
Интер М2351
3
Лига чемпионов
Аталанта2450
4
Лига чемпионов
Лацио2445
5
Лига Европы
Ювентус2443
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2342
7 Милан2338
8 Болонья2338
9 Рома2434
10 Удинезе2329
11 Торино2428
12 Дженоа2427
13 Кальяри2424
14 Лечче2424
15 Верона2423
16 Комо2422
17 Эмполи2421
18
Зона вылета
Парма2420
19
Зона вылета
Венеция2416
20
Зона вылета
Монца2413

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