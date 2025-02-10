Интер - Фиорентина 10 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 10-02-2025 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
10 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 24-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Фиорентина, которое состоится 10 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Фиорентина
Флоренция
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|59
|пз
|Никола Залевски
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|43
|вр
|Давид де Хеа
|2
|зщ
|Додо
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Лука Раньери
|21
|пз
|Робин Госенс
|29
|пз
|Ясин Адли
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|23
|пз
|Андреа Кольпани
|9
|нп
|Лукас Бельтран
|17
|нп
|Николо Дзаньоло
|20
|нп
|Мойзе Кин
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|06.02.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|28.01.2024
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|4 : 0
|24.05.2023
|Кубок Италии
|Финал
|1 : 2
|01.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|0 : 1
|22.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|3 : 4
|19.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|21.09.2021
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 3
|05.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 2
|13.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|06.02.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 0
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|0 : 4
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 1
|06.02.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|13.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 24-го тура Серии A: «Интер» — «Фиорентина». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|23
|54
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|23
|51
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|24
|50
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|24
|45
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|24
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|23
|42
|7
|Милан
|23
|38
|8
|Болонья
|23
|38
|9
|Рома
|24
|34
|10
|Удинезе
|23
|29
|11
|Торино
|24
|28
|12
|Дженоа
|24
|27
|13
|Кальяри
|24
|24
|14
|Лечче
|24
|24
|15
|Верона
|24
|23
|16
|Комо
|24
|22
|17
|Эмполи
|24
|21
| 18
Зона вылета
|Парма
|24
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|24
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|24
|13