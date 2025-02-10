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Ростов - Динамо М 10 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 10-02-2025 14:00
Стадион: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ), вместимость: 12000
10 Февраля 2025 года в 15:00 (+03:00). Winline Зимний Кубок РПЛ, За 5-е место
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
Ростов
Динамо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Динамо М, которое состоится 10 Февраля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Winline Зимний Кубок РПЛ, За 5-е место, оно проводится на стадионе: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Чехия Марцел Личка
История личных встреч
01.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Динамо М1 : 1Ростов
26.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ростов1 : 1Динамо М
26.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б Динамо М1 : 2Ростов
29.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Динамо М1 : 4Ростов
03.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Ростов1 : 2Динамо М
06.11.2022 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Ростов2 : 1Динамо М
18.10.2022 Fonbet Кубок России Группа C Динамо М3 : 1Ростов
31.08.2022 Fonbet Кубок России Группа C Ростов2 : 0Динамо М
17.07.2022 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Динамо М1 : 1Ростов
20.03.2022 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Динамо М1 : 1Ростов
07.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа B Ростов1 : 2
04.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 0Ростов
31.01.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа B 1 : 0Ростов
24.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ростов3 : 0
19.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ростов3 : 2
07.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа A Динамо М0 : 1
04.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа A 1 : 0Динамо М
27.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 3Динамо М
08.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Динамо М4 : 1
02.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур 1 : 1Динамо М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за пятое место Зимнего кубка РПЛ: «Ростов» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М26
2 Краснодар23
3
За 5-е место
Динамо М20
Группа B
КомандаИО
1 Зенит25
2 ЦСКА24
3
За 5-е место
Ростов20

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