Ростов - Динамо М 10 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 10-02-2025 14:00
Стадион: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ), вместимость: 12000
10 Февраля 2025 года в 15:00 (+03:00). Winline Зимний Кубок РПЛ, За 5-е место
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Динамо М, которое состоится 10 Февраля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Winline Зимний Кубок РПЛ, За 5-е место, оно проводится на стадионе: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Марцел Личка
История личных встреч
|01.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|26.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 1
|26.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 2
|29.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 4
|03.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|06.11.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|18.10.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|3 : 1
|31.08.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|2 : 0
|17.07.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|20.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|1 : 1
|07.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа B
|1 : 2
|04.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|31.01.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа B
|1 : 0
|24.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|19.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|07.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа A
|0 : 1
|04.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа A
|1 : 0
|27.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 3
|08.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|4 : 1
|02.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за пятое место Зимнего кубка РПЛ: «Ростов» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|2
|6
|2
|Краснодар
|2
|3
| 3
За 5-е место
|Динамо М
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|2
|5
|2
|ЦСКА
|2
|4
| 3
За 5-е место
|Ростов
|2
|0