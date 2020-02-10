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ЦСКА - Краснодар 10 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 10-02-2025 18:30
Стадион: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ), вместимость: 12000
10 Февраля 2025 года в 19:30 (+03:00). Winline Зимний Кубок РПЛ, За 3-е место
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
ЦСКА
Краснодар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Краснодар, которое состоится 10 Февраля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Winline Зимний Кубок РПЛ, За 3-е место, оно проводится на стадионе: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Сербия Марко Николич
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов ЦСКА0 : 0Краснодар
18.09.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 4-й тур ЦСКА2 : 0Краснодар
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Краснодар2 : 3ЦСКА
10.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Краснодар2 : 1ЦСКА
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур Краснодар1 : 0ЦСКА
10.12.2023 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Краснодар1 : 0ЦСКА
29.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур ЦСКА1 : 0Краснодар
11.06.2023 Fonbet Кубок России Суперфинал Краснодар1 : 1 5 : 6ЦСКА
27.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Краснодар0 : 0ЦСКА
28.02.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Краснодар1 : 0ЦСКА
07.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2ЦСКА
04.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа B 2 : 2 4 : 1ЦСКА
31.01.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа B ЦСКА1 : 0
23.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 3ЦСКА
19.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 4ЦСКА
04.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа A Краснодар1 : 0
30.01.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа A 3 : 2Краснодар
25.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Краснодар1 : 1
08.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Краснодар0 : 0
01.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Краснодар0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место Зимнего кубка РПЛ: ЦСКА — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М26
2 Краснодар23
3
За 5-е место
Динамо М20
Группа B
КомандаИО
1 Зенит25
2 ЦСКА24
3
За 5-е место
Ростов20

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