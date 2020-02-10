ЦСКА - Краснодар 10 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 10-02-2025 18:30
Стадион: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ), вместимость: 12000
10 Февраля 2025 года в 19:30 (+03:00). Winline Зимний Кубок РПЛ, За 3-е место
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Краснодар, которое состоится 10 Февраля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Winline Зимний Кубок РПЛ, За 3-е место, оно проводится на стадионе: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Марко Николич
|Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|18.09.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 4-й тур
|2 : 0
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 3
|10.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|31.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|10.12.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|29.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|11.06.2023
|Fonbet Кубок России
|Суперфинал
|1 : 1 5 : 6
|27.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|28.02.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 0
|07.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|04.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа B
|2 : 2 4 : 1
|31.01.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа B
|1 : 0
|23.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 3
|19.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 4
|04.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа A
|1 : 0
|30.01.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа A
|3 : 2
|25.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|08.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|01.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место Зимнего кубка РПЛ: ЦСКА — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|2
|6
|2
|Краснодар
|2
|3
| 3
За 5-е место
|Динамо М
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|2
|5
|2
|ЦСКА
|2
|4
| 3
За 5-е место
|Ростов
|2
|0