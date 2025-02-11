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Спортинг - Боруссия Д 11 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-02-2025 22:00
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
11 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
Спортинг
Боруссия Д

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Боруссия Д, которое состоится 11 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
24 Португалия вр Руй Силва
22 Испания зщ Иван Фреснеда
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
2 Бразилия зщ Матеус Рейс
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
57 Португалия пз Жеовани Кенда
52 Португалия пз Жоау Симойнш
5 Япония пз Хидемаса Морита
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
1 Швейцария вр Грегор Кобель
26 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
5 Алжир зщ Рами Бенсебаини
10 Германия пз Юлиан Брандт
20 Австрия пз Марсель Забитцер
27 Германия пз Карим Адейеми
13 Германия пз Паскаль Грос
23 Германия пз Эмре Джан
43 Англия нп Джейми Байно-Гиттенс
9 Гвинея нп Серу Гирасси
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
Дания Майк Тулльберг
Хорватия Нико Ковач
История личных встреч
24.11.2021 Лига чемпионов Группа C. 5-й тур Спортинг3 : 1Боруссия Д
28.09.2021 Лига чемпионов Группа C. 2-й тур Боруссия Д1 : 0Спортинг
02.11.2016 Лига чемпионов Группа F. 4-й тур Боруссия Д1 : 0Спортинг
18.10.2016 Лига чемпионов Группа F. 3-й тур Спортинг1 : 2Боруссия Д
07.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 1 : 1Спортинг
02.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Спортинг3 : 1
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Спортинг1 : 1
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Спортинг2 : 0
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 2 : 1Спортинг
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур Боруссия Д1 : 2
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур 1 : 2Боруссия Д
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Боруссия Д3 : 1
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур Боруссия Д2 : 2
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 2 : 1Боруссия Д
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов: «Спортинг» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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