Спортинг - Боруссия Д 11 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 11-02-2025 22:00
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
11 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Боруссия Д, которое состоится 11 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
|24
|вр
|Руй Силва
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|2
|зщ
|Матеус Рейс
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|57
|пз
|Жеовани Кенда
|52
|пз
|Жоау Симойнш
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|27
|пз
|Карим Адейеми
|13
|пз
|Паскаль Грос
|23
|пз
|Эмре Джан
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Руй Боржеш
|Майк Тулльберг
|Нико Ковач
История личных встреч
|24.11.2021
|Лига чемпионов
|Группа C. 5-й тур
|3 : 1
|28.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа C. 2-й тур
|1 : 0
|02.11.2016
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|1 : 0
|18.10.2016
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|1 : 2
|07.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|3 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|2 : 0
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 1
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов: «Спортинг» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.