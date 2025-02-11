04:37 ()
Свернуть список

Ювентус - ПСВ Эйндховен 11 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-02-2025 22:00
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
11 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Ювентус
ПСВ Эйндховен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - ПСВ Эйндховен, которое состоится 11 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
29 Италия вр Микеле Ди Грегорио
4 Италия зщ Федерико Гатти
12 Португалия зщ Ренату Вейга
37 Италия зщ Николо Савона
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
26 Бразилия пз Дуглас Луис
16 США пз Уэстон Маккенни
10 Турция пз Кенан Йылдыз
22 США нп Тимоти Веа
7 Португалия нп Шику Консейсау
20 Франция нп Рандаль Коло Муани
1 Аргентина вр Вальтер Бенитес
2 Нидерланды зщ Рик Карсдорп
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
4 Нидерланды зщ Армандо Обиспо
3 Нидерланды зщ Тирелл Маласиа
23 Нидерланды пз Йоей Верман
20 Нидерланды пз Гус Тиль
22 Нидерланды пз Йерди Схаутен
11 Бельгия нп Жоан Бакайоко
10 Нидерланды нп Ноа Ланг
9 Нидерланды нп Люк де Йонг
Главные тренеры
Италия Тьяго Мотта
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
17.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Ювентус3 : 1ПСВ Эйндховен
07.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 1 : 2Ювентус
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Ювентус4 : 1
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Ювентус0 : 2
25.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур 2 : 1Ювентус
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 0 : 0Ювентус
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур ПСВ Эйндховен1 : 1
05.02.2025 Кубок Нидерландов 1/4 финала ПСВ Эйндховен2 : 0
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 3 : 3ПСВ Эйндховен
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур ПСВ Эйндховен3 : 2
25.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур ПСВ Эйндховен3 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов: «Ювентус» — «ПСВ Эйндховен». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close