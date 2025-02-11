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Спартак М - Зенит 11 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-02-2025 18:30
Стадион: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ), вместимость: 12000
11 Февраля 2025 года в 19:30 (+03:00). Winline Зимний Кубок РПЛ, Финал
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Спартак М
Зенит

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Зенит, которое состоится 11 Февраля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Winline Зимний Кубок РПЛ, Финал, оно проводится на стадионе: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сербия Деян Станкович
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Зенит3 : 1Спартак М
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Спартак М0 : 1Зенит
24.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Зенит0 : 0Спартак М
17.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) Зенит0 : 0Спартак М
03.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) Спартак М1 : 2Зенит
02.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Зенит0 : 0Спартак М
20.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Спартак М1 : 3Зенит
07.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Зенит3 : 2Спартак М
27.11.2022 Fonbet Кубок России Группа B Зенит0 : 0 4 : 2Спартак М
29.09.2022 Fonbet Кубок России Группа B Спартак М3 : 0Зенит
07.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа A 0 : 1Спартак М
02.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Спартак М4 : 1
30.01.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа A Спартак М3 : 2
20.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Спартак М3 : 3
07.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Спартак М3 : 0
07.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа B 1 : 2Зенит
04.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа B Зенит2 : 2 4 : 1
27.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит1 : 2
27.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит1 : 3
24.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит1 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Зимнего кубка РПЛ: «Спартак» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М26
2 Краснодар23
3
За 5-е место
Динамо М20
Группа B
КомандаИО
1 Зенит25
2 ЦСКА24
3
За 5-е место
Ростов20

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