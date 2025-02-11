Спартак М - Зенит 11 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 11-02-2025 18:30
Стадион: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ), вместимость: 12000
11 Февраля 2025 года в 19:30 (+03:00). Winline Зимний Кубок РПЛ, Финал
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Зенит, которое состоится 11 Февраля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Winline Зимний Кубок РПЛ, Финал, оно проводится на стадионе: Аль-Нахайян (Абу-Даби, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Деян Станкович
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 1
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 1
|24.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|17.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|0 : 0
|03.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|1 : 2
|02.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|07.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 2
|27.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|0 : 0 4 : 2
|29.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|3 : 0
|07.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа A
|0 : 1
|02.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 1
|30.01.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа A
|3 : 2
|20.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 3
|07.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 0
|07.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа B
|1 : 2
|04.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа B
|2 : 2 4 : 1
|27.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|27.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 3
|24.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Зимнего кубка РПЛ: «Спартак» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|2
|6
|2
|Краснодар
|2
|3
| 3
За 5-е место
|Динамо М
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|2
|5
|2
|ЦСКА
|2
|4
| 3
За 5-е место
|Ростов
|2
|0